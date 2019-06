carfy.es, la startup española que ha revolucionado la forma de comprar coches online Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 17:20 h (CET) Esta plataforma encuentra, de manera gratuita, las mejores ofertas del territorio nacional en apenas unos minutos, consiguiendo un ahorro medio de 4.500 euros "La irrupción de los Millennials ha cambiado el perfil socioeconómico del consumidor en España, que ahora elige Internet como canal principal de información y de compra. carfy.es nace como respuesta a ese cambio", explica Emilio González, CEO de carfy.es.

Desde su nacimiento en 2017, esta startup madrileña ha recibido la visita de más de un millón de usuarios en la red, bajo la premisa de ofrecer un canal de venta totalmente revolucionario a la hora de comprar un coche nuevo.

“Todo usuario que entre en nuestra plataforma recibe, en unos minutos, las mejores ofertas del España. Trabajamos de la mano de 36 marcas y más de 500 concesionarios repartidos por el territorio nacional”.

Los resultados son espectaculares, ya que el ahorro medio de sus clientes ronda los 4.500 euros. El proceso es simple: cualquier usuario puede acceder a carfy.es y configurar uno de los cientos de modelos que la plataforma ofrece actualmente gracias a su intuitiva interfaz. En unos minutos, el equipo de Carfy encuentra y devuelve las mejores ofertas del mercado, teniendo en cuenta tres variables: precio, distancia a la que se encuentra el concesionario y la valoración de antiguos clientes según el trato recibido. Asimismo, el cliente puede especificar su gusto por encontrar una oferta ligada a una operación de financiación, renting o leasing y carfy.es filtra en su búsqueda según estas especificaciones. De este modo, todo usuario recibe ofertas a medida sin aportar ni un solo dato sensible a los concesionarios. “Queremos trabajar solo con los mejores concesionarios. Aquellos que ofrezcan el mejor servicio y se adecúen a nuestros estándares de calidad”, afirma Emilio González.

Además, carfy.es ofrece un canal de comunicación entre cliente y concesionario adicional al tradicional, mediante un chat sobre el que ambas

partes interesadas pueden hablar antes de formalizar un encuentro en las instalaciones. Si las conversaciones no fructifican, el usuario no tiene por qué desplazarse, “solucionando un problema real de los consumidores, como es la falta de tiempo”, añade.

La creación de esta compañía corrió a cargo de experimentados profesionales del sector, que vieron una gran oportunidad en esta nueva forma de entender el mercado automovilístico en España. “Planteamos una solución inmediata, con la comodidad de solicitar presupuestos desde casa de forma totalmente gratuita”, explica otro de los socios.

Los beneficios también son palpables para los actores encargados de la venta, ya que carfy.es ofrece un canal de prospección digital a concesionarios, adicional a los canales tradicionales, que aumenta su ‘funnel’ de ventas. Las instalaciones reciben el interés de potenciales compradores desde todo el país, aumentando sus posibilidades de venta y realizando una mejor gestión de su stock. También los posiciona según la reputación que obtengan durante sus operaciones, generando un valor añadido a su oferta.

Las ventajas de ser un canal digital

El 93% de los compradores de coches nuevos realiza búsquedas online antes de informarse personalmente en los concesionarios, y un 46% lo hace a través de su smartphone. Variables como el precio, el tipo de vehículo, los consumos, las opiniones de terceros, la seguridad y la reputación de la marca son elementos esenciales a la hora de decidir. “Si lnternet alberga a los principales compradores, las marcas y los concesionarios deben también estarlo”, afirma Emilio González. Por ello, carfy.es admite visitas desde terminales clásicos, como ordenadores, así como desde tablets y smartphones, gracias a una interfaz intuitiva y un configuración sencillo y fácil de usar. Los usuarios también pueden encontrar a la startup en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y LinkedIn.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.