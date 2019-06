Aumenta la compra online de productos de material eléctrico relacionados con la domótica, según LaObra.es

El sector de la domótica continúa con su crecimiento sostenido durante el primer trimestre del 2019. Laobra.es, tienda online de material eléctrico líder del sector, desvela las claves de este aumento de la demanda de productos relacionados con la domótica Empresas destacadas en el sector de la electricidad como Legrand, Simon y Bticino han apostado este año por ofrecer más productos que permitan controlar la iluminación y la videovigilancia del hogar desde el smartphone o tablet. Jaime García Ivorra, CEO de LaObra.es, tienda online de material eléctrico con sede en Alicante, desvela las claves de este incremento en la demanda online de estos productos.

Jaime García, Ingeniero colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante (COITIA), explica que se ha producido un gran cambio de hábitos motivado por la universalización de las nuevas tecnologías. En la actualidad, la mayoría de las personas emplean el smartphone como despertador, para gestionar su trabajo y organizar su agenda personal. Los teléfonos móviles ya son miniordenadores que permiten gestionar la vida de las personas de forma sencilla y eficiente. De hecho, España es el 5º país del mundo que más tiempo pasa con el teléfono, según un informe realizado por el portal de estadísticas e investigaciones de mercados llamada Statista.

A esto se une la irrupción de los asistentes virtuales de las grandes multinacionales tecnológicas. Google Home de Google, Alexa de Amazon y Siri de Apple vienen a revolucionar como se interactúa con el móvil. Estos dispositivos permiten hacer búsquedas con la voz, elaborar la lista de la compra, añadir recordatorios, gestionar la agenda personal, conocer el clima de cualquier zona o como hilo musical.

La herramienta Google Trends, refleja con claridad si se comparan las búsquedas en Google de las palabras clave 'Google Home', 'Amazon Alexa' y 'Siri' en los últimos cincos años para todas las búsquedas en todo el mundo, cómo la mayor cantidad de búsquedas relacionadas con los asistentes virtuales se dan en el mes de diciembre. Muestra al grupo de consumidores que están pensando en comprar productos relacionados con la domótica para las compras navideñas.

Y, además, los sistemas de domótica se controlan fácilmente con el smartphone. No se necesitan conocimientos tecnológicos, ni leerse grandes manuales de instrucciones.

Sobre LaObra.es

En la tienda online de material eléctrico LaObra.es se ha registrado un incremento del 30% en el primer cuatrimestre del 2019 en relación a los primeros cuatrimestres de 2018, 2017 y 2016. Jaime García explica que la empresa que más ha apostado este año por la domótica es la francesa Legrand que, con sus mecanismos eléctricos Valena Next y Valena Next with Netatmo, permite tener una casa 'inteligente': regular la iluminación, controlar las persianas, comandos inalámbricos sin instalación de cable y tener enchufes conectados a la red.

Los micromódulos, la clave para la modernización de hogares antiguos en España

Explica el ingeniero que el gran problema que existía en las instalaciones eléctricas antiguas de la mayoría de los hogares españoles ha sido solucionado con los micromódulos. Estos permiten convertir un punto de luz tradicional en un punto conectado por cables de forma muy rápida y sencilla.

Esto va a facilitar el aumento del consumo de productos de domótica, ya que elimina las grandes barreras que supone hacer una gran inversión en 'actualizar' instalaciones eléctricas con muchos años o que han carecido de un mantenimiento continuado desde hace muchos años.

Empresas como Legrand y Trust, ya ofrecen micromódulos en su catálogo de este año y se espera que este número vaya aumentando de forma progresiva cada año.

Más información en: https://www.laobra.es