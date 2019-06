Comienza Rift Rivals 2019: un nuevo capítulo en la rivalidad entre EU y NA Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 16:11 h (CET) El torneo internacional de League of Legends regresa al estudio de la LCS en Los Ángeles. G2 Esports, Fnatic y Origen representarán a Europa, mientras que Team Liquid, Cloud9 y TSM irán por parte de Norteamérica. Tendrá lugar entre hoy, 27 de junio, y el próximo 29 de junio Desde que el competitivo de League of Legends empezara a tomar forma hace casi 10 años, las rivalidades entre las regiones comenzaron a surgir. Entre todas ellas, hay una que destaca: la de Europa y Norteamérica. Hoy comienza un nuevo capítulo en esa sana tensión entre la LEC y la LCS con el Rift Rivals 2019.

El torneo enfrentará a los tres mejores equipos de cada liga. G2 Esports, Fnatic y Origen serán los representantes europeos, mientras que Team Liquid, Cloud9 y TSM acudirán por parte de Norteamérica.

Rift Rivals 2019 empezará con una fase de grupos en la que todos los equipos se enfrentarán una vez entre sí. Nueve partidos que servirán para coger algo de ventaja para la gran final, que será una especie de carrera de relevos en un mejor de cinco.

La región más fuerte en la fase de grupos podrá elegir antes el equipo participante en las tres primeras partidas de la final, mientras que en las dos últimas (en caso de ser necesarias) se elegirán a la vez. Hay que destacar que cada conjunto debe jugar al menos una vez en la final.

Se avecinan tres días de mucha tensión y rivalidad entre los seis equipos participantes. Una de las partidas que más expectación genera es la de G2 Esports contra Team Liquid, última final del MSI 2019. El equipo de Doublelift y compañía tendrá ganas de vengarse de la paliza que recibieron en la final más rápida de la historia de League of Legends, la que les asestó la escuadra de Carlos Ocelote.

La acción comenzará hoy jueves a partir de las 21:00, hora de España (CET) con un G2 Esports contra Cloud9.

Todos los partidos se podrán seguir en directo por el canal oficial de la LVP.

Por lo que respecta a la final, empezará el sábado 29 de junio a las 21:00. Más información sobre el torneo aquí.

