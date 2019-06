ClubCrochetero la nueva academia online para aprender crochet Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 16:15 h (CET) Club Crochetero es un proyecto lanzado por la youtuber MissDIY que después de más de 4 años subiendo videotutoriales a esta plataforma, ha querido dar el salto y profesionalizar sus nuevos proyectos de crochet moderno, para entregar un mejor contenido con vídeos paso a paso, explicaciones y patrones descargables, para que no perderse ni un solo detalle del proceso de creación El 1 de mayo del 2019 vió la luz ClubCrochetero.com, que se trata del nuevo proyecto de la youtuber murciana Ester Blanes, creadora del canal MissDIY en YouTube dedicado principalmente al crochet con más de +225k seguidores.

Desde sus primeros vídeos en mayo de 2014 el canal de Youtube no ha parado de subir en seguidores y visualizaciones llegando a más de medio millón de visualizaciones mensuales, creando interesantes proyectos como bolso de crochet, gorro bebe de crochet, etc. pero aún así la creadora sentía que necesitaba profesionalizar más su carrera de diseñadora de crochet.

“Sentí que necesitaba dar un salto hacia algo más profesional y ofrecer a mis alumnas mejores proyectos elaborados con más mimo y detalle, y de esta idea surgió la creación de ClubCrochetero.com como academia online de crochet” ha comentado Ester Blanes.

Para tener acceso a estos nuevos contenidos hay que suscribirse por una tarifa plana de 10€ al mes. Una se tiene acceso a la web se podrá visualizar todos los proyectos que hay subidos hasta el momento y todos los nuevos cursos que se publican cada lunes.

Cada proyecto viene explicado por uno o varios vídeos, patrón descargable, ficha técnica donde se especifica la dificultad, los materiales usados, las medidas y los puntos empleados.

Esta academia cuenta además con un curso de puntos básicos de crochet donde se pueden practicar paso a paso los puntos utilizados en cualquier proyecto, explicados mediante vídeos tanto para diestros como para zurdos, aspecto a tener muy en cuenta a la hora de aprender a manejarse con esta técnica.

