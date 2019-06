Los mejores consejos para el mantenimiento de la piscina, por Deymant Pools Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 15:40 h (CET) Disfrutar en verano de un refrescante baño es una experiencia difícil de superar. Para lograrlo, es fundamental tener la piscina en buenas condiciones. Deymant Pools, profesionales en la construcción y mantenimiento de piscinas en Madrid, desvelan las claves para mantener la piscina este verano Tener una piscina en casa es todo un lujo de cara al verano. Nada como poder salir al jardín y darse un chapuzón cuando el calor aprieta. Aunque también es una preocupación, ya que el mantenimiento debe realizarse de forma adecuada. Un mal cuidado producirá atascos, aparición de hongos y otros problemas que pueden poner en riesgo tanto la diversión como la salud. Por eso, desde Deymant Pools ofrecen consejos para el mantenimiento de la piscina.

Utilizar los productos adecuados

El agua de la piscina necesita estar bien tratada, con productos químicos esenciales como el cloro o los alguicidas.

Además, se necesita tener bajo control el pH del agua, que debe estar en un nivel concreto para que no proliferen microorganismos ni causen problemas en la piel. Para hacerlo también hay productos específicos, como las tiras de control que muestran los niveles de cloro y acidez del agua. De este modo, se puede saber qué necesita la piscina y aplicar el tratamiento adecuado en cada caso.

En www.deymantpools.es se puede acceder a un catálogo completo con todo lo que se necesita para el tratamiento del agua, entre otras cosas.

Hacer una limpieza diaria

Además de las tareas que realiza el filtro, es importante que se limpie de forma manual la piscina todos los días. No se trata de hacer una limpieza en profundidad, aunque sí se necesita dedicar tiempo a recoger hojas y otros elementos que hayan caído al agua, pasar un cepillo por el borde y eliminar todos los residuos que se vean tanto en el vaso como en los alrededores.

Para evitar tener que estar pendiente de esto todos los días, se puede recurrir a un robot limpiafondos, que se encargará de hacer la limpieza de forma automática, O contar con una empresa profesional que realice las tareas de mantenimiento que se necesitan en cada momento.

Prestar especial atención al filtro

El filtro de la piscina es uno de los elementos esenciales para tener un agua limpia y en buenas condiciones. Si este tiene algún problema de funcionamiento o está sucio, hará falta aumentar la cantidad de químicos para mantener el agua, algo que no es muy recomendable por el aumento de costes. Además, el propio filtro puede convertirse en un nido de organismos nocivos, que se transferirán al agua de la piscina.

Las tareas de mantenimiento del filtro dependerán de la dureza del agua que hay en la zona en la que se viva. También influyen en la frecuencia con la que se tiene que cambiar este por uno nuevo.

Hacer mantenimiento también en invierno

Una vez que se acaba la temporada de baños, es el momento de dejar de lado los chapuzones, pero no el mantenimiento; porque la piscina necesita atención todo el año, aunque en menor medida que en verano.

Hoy no hace falta vaciar el vaso para limpiarlo y tenerlo listo de cara al año que viene si se realiza un mantenimiento de invernaje, que es más económico y amigable con el planeta, ya que el agua se puede seguir usando un año tras otro, sin tener que tirarla y volver a llenar la piscina.

Si se tiene dudas acerca de cómo mantener la piscina o se precisa de más consejos; en https://www.deymantpools.es/ se puede encontrar todo lo que se necesita tanto para mantener la piscina como para tener una nueva.

