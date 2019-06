Callos en los pies y la solución más práctica según TecnoPeu Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 15:23 h (CET) Según Roberto Chaves, de clínica Tecnopeu, existen diferentes factores cruciales para la aparición de dicha alteración Uno de los motivos más habituales por los cuales se visita el podólogo, según clínica Tecnopeu, es debido a los llamados “callos” o “durezas”, técnicamente descritos como hiperqueratosis. Dicha alteración en el proceso de queratinización de la epidermis se caracteriza por el engrosamiento de la capa externa de la piel, donde se encuentra una proteína resistente llamada queratina.

Según Roberto Chaves, de clínica Tecnopeu, existen diferentes factores cruciales para la aparición de dicha alteración. Uno de ellos es básicamente por la fricción elevada a causa del uso de zapatos inadecuados.Sin embargo, el factor más frecuente es debido a una alteración biomecánica en el pie, concentrándose un exceso de carga en una zona particular, en concreto en zapatos de horma estrecha, haciendo que el cuerpo produzca más piel para la auto-protección.

Cabe destacar que, a diferencia de los helomas, las Hiperqueratosis no causan dolor a la persona al caminar, pero si que necesitan de una cura y tratamiento.

Los profesionales de Tecnopeu remarcan que la solución no es eliminar las durezas cada mes, ya que lo más importante es encontrar qué es lo que las causa y evitar que se formen de nuevo. Por este motivo, la solución más práctica es realizar un estudio de la pisada del pie, para detectar posibles alteraciones biomecánicas y evitar futuras durezas en zonas de exceso de presión.

Sobre Biomotion Lab, la red de franquicias podológicas más potente de España

Biomotion Lab es una franquicia dedicada a la elaboración de plantillas personalizadas para la realización de múltiples deportes. Biomotion Lab representa el futuro de las plantillas deportivas basadas en un Sistema de Exploración Biomecánico Único creado con las más Avanzadas Tecnologías. Biomotion Lab está en plena expansión en el mercado español y ofrece tecnología y personalización al servicio de la funcionalidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.