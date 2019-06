IED Madrid se convierte en pasarela para acoger dos desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 13:43 h (CET) El IED Madrid se convierte el próximo 3 de julio en uno de los escenarios de la próxima edición primavera/verano 2020 de la MBFWM con el desfile de Andrés Zurru y REPARTOstudio, dentro del programa OFF de la semana de la moda madrileña En esta nueva edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) los espacios del Palacio de Altamira, sede del Istituto Europeo di Design en Madrid (IED Madrid), se transformarán en una gran pasarela del talento español con la presentación de las colecciones de Andrés Zurru y REPARTOstudio.

El talento español y mexicano se unen en REPARTOstudio, la marca de moda fundada por los estudiantes del IED Madrid Ana Viglione y Margil Peña que propone una visión emocional de la moda. Una firma que crea personajes inspirados en las vivencias millennials de sus fundadores. Una colección que pretende empatizar con su público con temas como la ansiedad, los vicios o las inseguridades.

Los jóvenes diseñadores se lanzan a la aventura de la moda con su primera colección titulada Episodio: Piloto. Piezas únicas, agender y de estilo experimental con las que se conocerán a sus nuevos personajes.

Los diseños de Andrés Zurru, también formado en diseño de moda en el IED Madrid, se suben a la pasarela de la MBFWM por segunda vez. En 2018 fue seleccionado como una de las promesas de la moda española debutando con su primera colección en la pasarela Samsung EGO, y este año reafirma su nombre con este segundo desfile.

Su nueva colección, Aberrance, sucede a la anterior con diseños que se nutren del arte y la fotografía. Andrés declara que encuentra inspiración para sus diseños “en la estética descarnada, dura y realista, de los recuerdos, los crudos detalles que unen, las vivencias compartidas, las miradas de juicio, las risas dictatoriales y las burlas gratuitas, del miedo en lo profundo”. Con el uniforme militar como fetiche Andrés crea una nueva narrativa con la que imaginar a través de sus creaciones una masculinidad alternativa a la actualmente erigida.

Ambos desfiles tendrán lugar en IED Madrid, en el Palacio de Altamira (calle de la Flor Alta 8) el miércoles 3 de julio (entrada con invitación).

También dentro de la programación OFF, el diseñador Moisés Nieto, ex alumno de IED Madrid y ya un nombre bien conocido en la moda española, vuelve a escoger los espacios de la sede de calle Larra del IED Madrid para presentar en exclusiva sus propuestas para la colección primavera/verano 2020.

La MBFWM se ha convertido en la mejor plataforma de promoción y difusión del talento salido de IED Madrid: Sus desfiles incluyen la presentación de colecciones de alumnos tanto consagrados –en su programa general con María Ke Fisherman o Carlota Barrera–, como jóvenes talentos –en la pasarela Samsung EGO, donde este año debutará el diseñador Andrés García Cruz– e interesantes propuestas en su programa OFF.

