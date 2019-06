Indie Campers revela los aciertos y errores que se cometen al ir de camping Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 13:47 h (CET) El modo vacacional de los españoles llega este año con una opción cada vez más demandada en cuanto a comodidad y a economía; el camping. En 2018, hubo más de 7,8 millones de viajeros que practicaron acampada en España con una estancia media de 5 días. En la guía del campista, no puede faltar una planificación para pernoctar en un buen sitio, cuidar el medio ambiente y mantener en buenas condiciones el hogar temporal por fuera y por dentro Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, no son pocas las personas que ya tienen todos los días libres organizados para desconectar y hacer lo que tanto llevan esperando; viajar. Y unas de las opciones más aventureras y originales es ir de camping. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año, en nuestro país, hubo más de 7,8 millones de viajeros que hicieron camping, con una estancia media de 5 días y siendo Cataluña el destino favorito. A pesar de que parezca que este viaje tiene poca preparación, lo cierto es que esta modalidad exige pensar mucho con antelación para tener un sitio en el que pernoctar o saber qué actividades se pueden realizar al aire libre. Desde Indie Campers, una de las mayores plataformas online de alquiler de autocaravanas y furgonetas campers en Europa, han elaborado un pequeño manual de aquello que se hace mal y bien en un sitio de acampada.

Planificar dónde dormir . Saber dónde pasar la noche es una de las cosas de las que primeramente hay que ocuparse ya que nunca es agradable buscar un lugar en el que descansar a las 2 de la madrugada y muchísimo menos ponerse a montar una tienda. En ese sentido, lo importante es llegar pero también saber dónde y cómo instalarse. Si se hace con una autocaravana, hay que buscar un lugar oficial y huir de las cuestas y si es con tiendas de campaña, será mejor evitar asentarse en solitario, sobre matorrales o hierba seca y cerca de un río, por la humedad.

. Saber dónde pasar la noche es una de las cosas de las que primeramente hay que ocuparse ya que nunca es agradable buscar un lugar en el que descansar a las 2 de la madrugada y muchísimo menos ponerse a montar una tienda. En ese sentido, lo importante es llegar pero también saber dónde y cómo instalarse. Si se hace con una autocaravana, hay que buscar un lugar oficial y huir de las cuestas y si es con tiendas de campaña, será mejor evitar asentarse en solitario, sobre matorrales o hierba seca y cerca de un río, por la humedad. Echa una mano al medioambiente . El camping está diseñado para disfrutar de la naturaleza y eso conlleva saber cuidar de ella: proteger las plantas, los animales y los ecosistemas de la zona. Un par de ejemplos que llevar a cabo son elegir caminos ya delimitadas y campamentos oficiales para las estancias, ya sea de pocos días o de algunas semanas.

. El camping está diseñado para disfrutar de la naturaleza y eso conlleva saber cuidar de ella: proteger las plantas, los animales y los ecosistemas de la zona. Un par de ejemplos que llevar a cabo son elegir caminos ya delimitadas y campamentos oficiales para las estancias, ya sea de pocos días o de algunas semanas. No mostrar demasiado el interior de la casa rodante para evitar miradas curiosas y demasiado fisgonas. La autocaravana se convierte en hogar por unos días y echar la llave cada vez que se sale de excursión o no hay nadie para vigilarla es conveniente por un tema básico de seguridad también.

para evitar miradas curiosas y demasiado fisgonas. La autocaravana se convierte en hogar por unos días y echar la llave cada vez que se sale de excursión o no hay nadie para vigilarla es conveniente por un tema básico de seguridad también. La comida a buen recaudo siempre. Hay que llevar la comida en una mochila y evitar tenerla desperdigada porque puede atraer a animales salvajes. Tampoco es aconsejable darles de comer, pues se alterarían sus hábitos naturales.

Hay que llevar la comida en una mochila y evitar tenerla desperdigada porque puede atraer a animales salvajes. Tampoco es aconsejable darles de comer, pues se alterarían sus hábitos naturales. No molestar a los vecinos . El hecho de estar de vacaciones no implica que los habitantes de esa ciudad también lo estén así que es ideal bajar la voz por la noche y ser respetuoso en cuanto al ruido en general.

. El hecho de estar de vacaciones no implica que los habitantes de esa ciudad también lo estén así que es ideal bajar la voz por la noche y ser respetuoso en cuanto al ruido en general. Recoger la basura que se genere o vaciar el depósito de agua sucia de la autocaravana sólo en los puntos indicados para ello y no en mitad del campo. El objetivo de un buen viajero es dejar el espacio tan limpio o más que cuando llegó. Para lograrlo, es bueno pensar que no es malo usar las manos para ayudar a conservar el medioambiente. Sobre todo, ¡diversión! A veces las cosas pueden salir mal y surgen imprevistos que solucionar en cualquier viaje pero nunca hay que dejar que eso afecte al espíritu. Cuando se está de vacaciones, hay que divertirse así que ¡a disfrutar!

“Desde el día que decidimos hacer ese viaje soñado hasta el día que volvemos a casa, todo es una aventura. Y más si nos vamos de camping ya que la naturaleza es nuestro destino”, señala Hugo Oliveira, CEO de Indie Campers. “Y como en cualquier viaje, hay que tener cosas previstas, sobre todo si transportamos nuestra casa ya que a la libertad, al espacio de almacenamiento y a la flexibilidad para viajar, se le suma la responsabilidad de cuidar y respetar el espacio en el que nos alojemos durante unos días. Es un viaje sencillo pero lleno de detalles que tener en cuenta para repetir el próximo año que viene aún con más ganas”, concluye.

