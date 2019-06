Consejos útiles para evitar robos en casa durante las vacaciones

El 60% de españoles ya tienen planificadas sus vacaciones y la duración media estimada es de 1,9 semanas, según los datos presentados por Europ Assistance en su 19º Barómetro anual sobre las vacaciones de verano. Esto implica que las viviendas de muchos españoles serán desocupadas durante varios días este verano y, por tanto, el riesgo de robo en el domicilio aumentará de manera significativa en esta época del año.



En este sentido, el Ministerio del Interior señala que en España se producen al año más de 100.000 robos en domicilios, más de la mitad en período vacacional. Ante esta situación, ManoMano.es, el marketplace especializado en bricolaje y jardinería, nos da las claves para garantizar la seguridad ya sea en una vivienda de grandes dimensiones, un apartamento o un piso pequeño, durante este verano.



Puertas y ventanas: un punto de acceso clave

Las principales advertencias se centran en reforzar la seguridad de puertas y ventanas. Instalar una puerta blindada aumentará exponencialmente la seguridad en casa, ya que los ladrones aprovechan de manera recurrente la debilidad de algunas puertas y cerraduras para acceder al interior.



Otra opción, sin necesidad de cambiar la puerta, es reforzar la cerradura y las bisagras y colocar cerrojos. Existen cerraduras electrónicas que requieren bien de un código, una tarjeta, una aplicación móvil o un lector de huella, para acceder al interior de la vivienda y que son invisibles desde el exterior.



Detectores y alarmas

La instalación de un sistema de alarma también es una recomendación recurrente. Pero mantener la seguridad en casa no solo implica protegerse de robos o vándalos que ataquen la vivienda desde el exterior, sino también de accidentes imprevistos que pueden producirse en cualquier ocasión que dejamos la casa sola. Elegir un detector de humos o una alarma anti-incendios puede ser de mucha utilidad durante nuestras ausencias. Así mismo, no debemos olvidar cerrar las llaves de paso del agua si no queremos hacerle una gotera al vecino.



Hacer que la casa parezca habitada

Un método simple pero efectivo es instalar temporizadores para regular el uso de los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa. Con esto conseguiremos programar la iluminación de las habitaciones que elijamos y espacios exteriores como el patio, porches, terrazas y garajes durante determinadas horas al día, y así crear la sensación de que la casa está ocupada. También podemos hacer lo mismo con el programador de la televisión. Es muy importante que la casa no parezca deshabitada, lo contrario llamará fácilmente la atención de los ladrones. En este sentido, la Policía nos recuerda que no debemos bajar las persianas del todo ni dejar que se acumule el correo en la entrada.



La tecnología: aliada o enemiga de la seguridad

La tecnología nos pone al alcance un amplio abanico de posibilidades que garantizan la seguridad en casa. En España, cada vez estamos más familiarizados con los avances tecnológicos y, según un reciente estudio realizado por ManoMano.es, cada vez son más los españoles dispuestos a invertir en domótica. Asimismo, la mayoría de dispositivos de domótica de los que dispone un español en casa son, en su mayoría, sistemas de seguridad, especialmente de videovigilancia. Esto se debe a que este tipo de vigilancia ha experimentado un gran desarrollo y hoy en día se pueden visualizar imágenes del domicilio desde el ordenador, tablet o smartphone, y a que los españoles cada vez confían más en la tecnología.



Sensores, alarmas o control de cámaras forman parte de la domótica, así como diversas funciones de programación de la iluminación, puertas, ventanas y persianas que mejoran la seguridad en nuestra vivienda.



No obstante, la tecnología también puede ser un arma de doble filo. Presumir de nuestro viaje o contar lo bonita que es la casa de la playa en las redes sociales es todo un clásico, y por ello, desde ManoMano insisten en la importancia de hacerlo discretamente y compartir información sobre la ubicación y vida privada solo con personas de entera confianza. Y es que, la prudencia es la verdadera aliada para disfrutar de forma tranquila y segura de las vacaciones.