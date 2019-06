La importancia de tener un buen nivel de inglés para tu vida profesional Contar con un título de los exámenes oficiales de Cambridge es una buena demostración de que estás preparado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 27 de junio de 2019, 11:00 h (CET)

Hablar perfectamente inglés te puede abrir muchas puertas. Vivimos en una sociedad totalmente globalizada donde tanto las personas como las empresas viajan y se mueven por todo el mundo. De tu formación en inglés depende que seas un ciudadano interconectado y preparado para cualquier reto.



Seguro que el inglés te ha servido como “punto de encuentro” para relacionarte con personas con una lengua distinta a la tuya. Esto es porque el inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, el tercero concretamente después del chino mandarín y del español. Más de 360 millones de personas hablan este idioma como lengua materna pero, aproximadamente 500 millones lo hablan como segunda lengua.



Aprender idiomas, en general, te ayuda a ser una persona con mucha más cultura porque puedes relacionarte con todo tipo de gente interesante, viajar, trabajar en el extranjero y salir de tu zona de confort. Pero, sin ninguna duda, si lo que quieres es empezar con los idiomas o perfeccionar uno de los que sabes, el inglés es tu mejor opción. Formarte en una buena academia o escuela es la clave para que tu aprendizaje sea rápido y eficaz. La academia www.speakschool.com de Oviedo es un referente para aprender inglés, en parte porque cuenta con profesores nativos de alto nivel.



La importancia del método para aprender inglés

Aprender inglés es relativamente sencillo si contamos con profesionales que nos ayuden a desenvolvernos y a avanzar. El método para hablar, leer y escribir en otro idioma con fluidez no pasa por la cantidad de tiempo que emplees estudiando sino por la calidad de ese estudio. En la academia Speak School apuestan por un uso activo de la lengua con el que sus alumnos se puedan comunicar. Por eso, dentro de su plan de estudios incluyen la lectura de libros, el visionado de películas y otras actividades como participar en un Club de conversación, cenas en inglés, una cata de vino anual o baile escocés. Todas ellas son actividades más distendidas con las que disfrutas mientras aprendes y te ayudan a expresarte en diversas situaciones. Para los más jóvenes también organizan un Workshop semanal donde mezclan inglés y creatividad.



Por qué el inglés es clave para desarrollarte profesionalmente

Tanto para trabajar en una empresa como para desarrollarte y crecer dentro de ella tu conocimiento del inglés es indispensable. La mayoría de grandes compañías y los negocios que tienen entre sus objetivos crecer y expandirse demandan este requisito. Sus trabajadores tienen que ser capaces de comunicarse con otros empresarios, compañeros, proveedores y clientes de otras zonas del mundo.



Más allá de los aspectos más prácticos, una persona que sabe perfectamente inglés es alguien con un carácter abierto, con capacidad de superar retos y curiosidad por aprender cosas nuevas. Las empresas valoran muy positivamente que sus empleados tengan iniciativa, que hayan viajado, que hayan vivido experiencias que les puedan haber resultado enriquecedoras. Y en muchos casos conocer inglés es o bien una causa o bien una consecuencia de todo ello.



Sin un nivel adecuado de inglés resulta complicado evolucionar y llegar a los puestos directivos. Los puestos de responsabilidad son mucho más exigentes y precisan de perfiles formados que puedan desenvolverse en distintos ámbitos. La mayoría de ofertas para aspirar a puestos de ese nivel tienen un perfecto inglés como requisito indispensable.



Más allá de esto, conocer la lengua también te facilitará tu día a día: la lectura de informes, vídeos, páginas web... Mucha de la información con la que seguro que trabajas está en este idioma universal.



Contar con un título de los exámenes oficiales de Cambridge es una buena demostración de que estás preparado, por lo que siempre es importante añadirlo a tu currículum. Pero será con la conversación fluida como realmente demostrarás tus conocimientos.



Por qué aprender inglés desde pequeños

Una de las máximas de la academias Speak School es que “nunca es tarde para mejorar o aprender inglés” pero es cierto que si se empieza a practicar desde pequeño, es más sencillo interiorizar la lengua. Por eso, también imparten clases a los niños a partir de cuatro años, con la idea de que es posible aprender mientras te diviertes.



El cerebro de los niños pequeños tiene una mayor plasticidad para aprender y retener la información. El aprendizaje desde pequeños se convierte en un proceso natural, que se junta con todo el resto de estímulos y nuevas experiencias que aprende y a las que se enfrenta día a día. Además, está demostrado que aprender idiomas de pequeño tiene ciertos beneficios cognitivos. Por un lado, desarrollar una mayor capacidad para resolver problemas y para ejercer un pensamiento crítico. Se estimula su creatividad y su memoria y me mejora su habilidad multitarea.



Sin duda, aprender inglés a cualquier edad es una herramienta imprescindible para tu vida personal y profesional.

