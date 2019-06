La Tienda de las Barras explica cómo elegir y comprar un código de barras Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 15:23 h (CET) Elegir un código de barras para un nuevo producto puede ser un proceso engorroso si es la primera vez y no se sabe cómo. La Tienda de las Barras, líder del sector, explica el proceso de forma sencilla Lo primero que se debe tener en cuenta al adquirir el código de barras adecuado es que se ajuste al presupuesto, y qué mejor que La Tienda de las Barras para conseguirlo. Esta web es válida en todo el mundo para la distribución de cualquier producto, sea de alimentación, cosméticos o textil, entre otros.

Sin la necesidad de asociarse en ninguna organización que cobre por la inscripción o por el derecho a usar los dígitos, se paga de una vez sin la necesidad de renovarlos cada cierto tiempo o con cada actualización, lo mejor de todo es que no caducan. Le harán llegar tres formatos PDF, EPS y JPEG con sus respectivas instrucciones de uso, factura de compra, certificado de garantía y la autenticidad del producto.

Posee la novedad del sistema EAN (European Article Number), código de barras que se adapta a todos los países del mundo. El código más usual es el EAN13, que está formado por trece dígitos de los cuales los dos primeros identifican al producto y el último constituye un control o check digit.

Estos se enumeran de la siguiente manera: de izquierda a derecha, se suman los dígitos impares este resultado se multiplica por 3 y se suman los dígitos pares.

Hay lugares en donde pueden adquirir el código EAN, pero no tiene el número 84, prefijo español,y no le servirán para enviar sus productos a supermercados o a otra gran superficie.

Estos código deben empezar por el prefijo 84, ya que sino se le devolverá la mercancía cada vez que se distribuya por no tener trazabilidad. Claro está que hay diferentes códigos, de esta manera cada producto que se quiera distribuir será diferente y podrá llevarse un control sobre este.

Además, es importante recalcar que obviamente el código de barra no guarda ninguna información acerca del producto, empresa o negocio.

Su función principal es evitar que las personas tecleen cantidades de veces el mismo número de producto, por ejemplo durante la jornada laboral facilitando el trabajo. Nadie puede tener el código duplicado ya estos son exclusivos.

"Elige La Tienda de las Barras, elige una empresa normal que te prestará apoyo cada vez que lo necesites; porque son eficientes al momento de pago y compra, porque tienen el producto al instante. Además, pagarás de una sola vez, sin renovaciones", según la Tienda de Barras.

