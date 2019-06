Más de 5.000 fans españoles de festivales viven experiencias únicas gracias a los programas de embajadores

A cambio de vender entradas mediante el boca a boca obtienen recompensas exclusivas como pases VIP o la oportunidad de conocer a los artistas, entre otras. Festivales tan destacados como el Sónar, FIB, Azkena Rock Festival, Bilbao BBK Live o Medusa Sunbeach Festival ofrecen a sus fans este programa de embajadores. La venta de entradas a través de Verve ha crecido más de un 1.000% en el último año, con una media de siete entradas vendidas por embajador Verve, startup pionera en el desarrollo de software de venta de entradas para festivales mediante el boca a boca que ya triunfa en medio mundo, anuncia que ha superado la cifra de 5.000 embajadores en España, lo que representa un crecimiento anual del 400% respecto a la misma fecha el año pasado. Festivales como Sónar, Bilbao BKK LIVE Festival, Medusa Sunbeach Festival, FIB, DGTL, Sonorama Ribera y muchos otros ya trabajan con Verve para ofrecer programas de recompensas a sus fans.

Desde su lanzamiento en España en enero de 2018, cualquier festivalero puede hacerse embajador de los diferentes eventos que colaboran con Verve y empezar a vender entradas para conseguir a cambio experiencias y recompensas exclusivas que, sencillamente, el dinero no puede comprar. Las ventas de entradas a través de Verve crecieron más de un 1.000% el año pasado: cada embajador vendió una media de siete entradas (la venta media del sector es de tres), y algunos llegaron a vender más de 70 entradas para un solo festival.

Los socios de Verve ofrecen a estos embajadores decenas de experiencias que van desde entradas gratis hasta acceso al backstage o dedicatorias de canciones, pasando por accesos prioritarios y meet&greets con los artistas. Algunos de ellos premian a los embajadores más destacados con experiencias redondas, como el Mallorca Live, que ofrece la posibilidad de ganar un paquete completo de viaje incluyendo una entrada al festival, vuelos e incluso alojamiento. Bilbao BBK Live da a sus embajadores la posibilidad de ver los conciertos con una vista privilegiada desde la torre, con un acompañante. Y en Sonorama Ribera es posible ganar un pack exclusivo para dos personas, incluyendo dos pases VIP, camping, comidas para dos y dos cajas de vino.

Como explica Luis Navarro García, embajador del Medusa Sunbeach Festival, "el programa es increíblemente flexible, no necesitas ningún tipo de compromiso y te involucras tanto como quieras. Si no vendes tickets no hay penalización, pero si lo haces Verve te da la oportunidad, de manera sencilla, de conseguir recompensas increíbles".

"El programa de Verve me ha vuelto a mostrar una vez más que la distancia no es más que un concepto cuando se trata de música. La venta de entradas ha sido muy sencilla a través de redes sociales y el boca a boca. Los kilómetros no importan, ya que se puede hacer con un simple teléfono móvil, de manera muy rápida y fácil, desde cualquier lugar. Además, destacaría las grandes recompensas que he podido obtener para mí y para mi gente, que sin el programa hubiesen sido imposibles", asegura Raquel Cönde, que vendió 46 tickets para A Summer Story.

Por su parte, Liam Negus-Fancey, cofundador de Verve, comenta: "Los amantes de los festivales en España han sido rápidos registrándose como embajadores para sus eventos favoritos, los programas se han hecho muy populares. Los festivales españoles reconocen el poder del boca a boca y nuestros clientes están alcanzando nuevas audiencias y logrando unas ventas cada vez mayores mediante sus programas de embajadores Verve".

Verve se dirige a un mercado global de festivales que se estima alcance los 4.600 millones en 2020, según Festival Insights. Hasta la fecha, la comunidad de embajadores de Verve -más de 150.000 en 20 países- ha vendido más de 500.000 entradas para 500 de los mejores eventos del mundo. Entre los socios europeos de Verve se incluyen Sónar, Live Nation (Lollapalooza, Download, etc), FIB, Wireless, y otros muchos. A finales de 2017 Verve obtuvo una segunda ronda de financiación de 18,5 millones de dólares para impulsar su crecimiento a nivel global, especialmente en Europa. La compañía ya ha obtenido un total de 40 millones de dólares de financiación de fondos privados de capital riesgo.

Verve continúa expandiéndose a nivel internacional con equipos y productos localizados para dar soporte a sus clientes en Portugal, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Francia, España y los países nórdicos. El reciente crecimiento en Portugal y en el resto de Europa también se ha visto impulsado por las integraciones con las principales compañías de venta de entradas, como Stubhub, Ticketmaster, Eventbrite, Paylogic y Front Gate Ticket.