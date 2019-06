Bemycar e Idoneo se alían para que los compradores de coches puedan compartir experiencias y ganar dinero Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 13:19 h (CET) Las startups idoneo.com y Bemycar lanzan una acción cruzada para dar solución a las nuevas necesidades de los compradores online y ofrecer también beneficio a quienes enseñan su vehículo, que ganarán 20 € cada vez que lo muestren Realizar una prueba de conducción en el concesionario para conocer sobre el terreno cómo funciona un coche antes de comprarlo es fácil y asequible. De hecho, 7 de cada 10 compradores la pide y la lleva a cabo. Pero, ¿qué ocurre cuando se quiere adquirir un vehículo de manera online?

Este es uno de los puntos críticos de este tipo de compra, ya que la mayoría de las personas que tiene intención de comprar un coche vía Internet considera fundamental realizar la prueba de conducción antes de tomar una decisión.

Dada, pues, la alta demanda en este sentido se hace necesario que el mercado online ofrezca una alternativa. Las startups idoneo.com y Bemycar se han aliado para dar respuesta a este problema con una solución completamente gratuita para el posible comprador y que, además, permite ganar dinero a los que ya han comprado un coche en el comparador de concesionarios online idoneo.com. Asimismo, posibilita agilizar el proceso de compra, que en ocasiones se alarga durante más de un año.

Gracias a esta alianza, las personas que buscan coche en idoneo.com cuentan ahora con una nueva herramienta para obtener más información sobre el modelo que desean comprar: Bemycar, la app que conecta a los potenciales compradores de un vehículo nuevo con otras personas que viven en su entorno y ya poseen el modelo que les interesa y que, además, les ofrece la posibilidad de probarlo.

Y es que, en el proceso de compra de un coche nuevo, no solo es fundamental conocer la opinión de terceras personas como amigos, familiares, otros usuarios o portales especializados, sino también conducirlo y probarlo en la carretera. Eso es precisamente lo que ofrece Bemycar, la aplicación desarrollada por los expertos en innovación de modelos de negocio de Igeneris en colaboración con Motorpress Ibérica. Otro de sus ventajas es que permite ganar 15 euros a los owners cada vez que enseñan su vehículo, lo que favorece que el servicio que ofrecen a los posibles compradores de ese mismo modelo sea excelente.

Ahora, con el acuerdo alcanzado con idoneo.com, los usuarios de este marketplace especializado en la comparación de ofertas de coches nuevos, de segunda mano y renting, tendrán también la oportunidad de ganar 20 euros la primera vez que enseñen su vehículo y resuelvan las dudas de futuros compradores. Asimismo, podrán seguir ganando 15 euros cada vez que lo hagan, convirtiendo a los propietarios de los vehículos en 'embajadores' de las marcas automovilísticas.

La experiencia, la mejor garantía

Para resolver las dudas no es necesario tener un conocimiento técnico acerca del coche, sino que el objetivo es tener una conversación real, en la que el usuario cuente su experiencia con el coche. La única condición para poder enseñar el vehículo y ganar dinero con idoneo.com y Bemycar es que el vehículo tenga menos de 4 años de antigüedad y se encuentre en buenas condiciones.

"Bemycar e idoneo.com se complementan perfectamente aportando valor antes y durante el proceso de compra de un vehículo, ya que los propietarios poseen la información cercana y fiable que demandan antes de decidirse por la compra", expone Nacho Gabaldón, director de Bemycar.

Por su parte, Eduardo Clavijo, CEO de idoneo.com, valora el acuerdo alcanzado señalando que "contar con la oportunidad de probar un coche y preguntar todo tipo de dudas a un comprador que acaba de estrenarlo es un fantástico apoyo para nuestros usuarios".

Ambos apuntan, además, que, con esta solución, permiten "ahorrar tiempo y dinero al comprador, en una alianza que mira hacia el futuro de la movilidad y que permite un beneficio mutuo, tanto para posibles compradores, como para los que ya tienen su coche".

