Christian González, del Salón VIVA, viajará a Global Zoom 2019

La cit, que tendrá lugar en septiembre en Viena, es el evento referente del sector de la peluquería y la estética El estilista Christian González, del Salón VIVA, ha ganado recientemente el concurso organizado por Goldwell España para asistir a Global Zoom 2019, evento referente del sector de la peluquería y la estética que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Viena (Austria).

Fueron más de 40 participantes los que presentaron sus trabajos, looks originales y creativos elaborados con productos de la marca, a la competición de Goldwell España. De las tres categorías, New Talent, Global Creative y Partner, Christian ha conseguido ser uno de los cinco semifinalistas en la categoría Global Creative. El camino hasta aquí no ha sido fácil, pero aún no ha acabado, y si todo va bien, podría incluso alargarse un poco más.

El siguiente paso, durante el mes de julio, será la Gala de Entrega de los Trofeos de Oro, Plata y Bronce, en la que se conocerá a los tres finalistas de cada categoría, los tres estilistas que representarán a España en la gran final de la competición Color Zoom Challenge, que tendrá lugar en septiembre dentro del evento Global Zoom 2019 en Viena.

Allí, los mejores peluqueros Goldwell del mundo competirán en la final en directo representando a sus países, mientras demuestran sus habilidades técnicas y creativas delante de todo el público. Christian estará allí, y se espera que compitiendo como finalista.

Sobre el Salón VIVA

El salón VIVA es un centro que va más allá de la imagen, y que además de la estética, también ofrece un bienestar emocional. El nombre del salón, VIVA, se explica por la experiencia integral que ofrecen sus responsables: cuidar de la imagen, pero también de la mente y del espíritu, con unos servicios totalmente personalizados.

“Lo que queremos es que el cliente VIVA una experiencia en nuestro salón. Escuchamos sus necesidades, sus gustos y preferencias, estudiamos sus facciones, la calidad y tipología de su cabello, y tras ese análisis le hacemos y proponemos el diagnóstico que sea más adecuado para su imagen”, explica Christian González. Una fórmula que podría denominarse I+i+d, esto es, Innovación+imagen+detalles.

El salón VIVA, que busca que el cliente viva una experiencia WOW, es un espacio blanco, relajado y confortable, que incluye zona de vegetación y música chill-out, y que abarca todo tipo de clientela. Debido a su larga trayectoria, el equipo de VIVA es capaz de tocar todos los estilos, desde las tendencias más actuales hasta los gustos más convencionales.

Y es que, tal y como asegura el lema de VIVA, “la belleza interior debe reflejarse en el exterior”. "¿Qué esperas para vivir la experiencia VIVA?"