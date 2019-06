El Tren Groc, uno de los reclamos turísticos más importantes de la Cerdanya Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 12:12 h (CET) El tren enlaza las localidades de Vilafranca de Conflent con la Tor de Querol bordeando Llívia, a lo largo de un recorrido de 63 kilómetros El Tren Groc, también conocido como el ‘Canario de Montaña’ es una de las líneas ferroviarias más emblemáticas del Pirineo Oriental. La línea que se empezó a construir en 1903, y que fue inaugurada en 1910, tenía el objetivo de unir los pueblos de la Alta Cerdaña con Perpiñán. Hoy en día el Tren Groc ofrece una experiencia única a los viajeros que suben para descubrir el Conflent, la Cerdanya y el Parque Natural Regional del Pirineo Catalán. La línea ferroviaria de 63 kilómetros enlaza veintidós estaciones, entre ellas la más alta de la vía férrea de Francia, Bolquera, a 1.596 metros de altura. Uno de los principales atractivos del Tren Groc es el entorno por donde pasa. De estación en estación los viajeros descubrirán paisajes montañosos, las mesetas ceretanas, y lugares naturales ideales para hacer excursiones. La línea ferroviaria se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos de la zona, y cada año la disfrutan cerca de 400.000 pasajeros.

Uno de los establecimientos turísticos más bien comunicados con el recorrido del Tren Groc, es el Hotel Esquirol, ubicado en Llívia, cuyo municipio bordea la línea ferroviaria. "La mayoría de huéspedes que nos visitan realizan la ruta con el Tren Groc. Es una ruta ideal para realizar con toda la familia. Durante el recorrido los viajeros contemplan paisajes de montaña y unas vistas panorámicas maravillosas. Sobre todo en verano, gracias a los vagones descubiertos", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol, que recomienda a todos los pasajeros que cojan la línea ferroviaria en verano "presentarse una media hora en la estación, ya que el nombre de pasajeros es elevado, y no se realizan reservas".

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

