Consejos para evitar que el coche sufra en los desplazamientos de largo recorrido

¿Formas parte de los más de 89 millones de desplazamientos de largo recorrido que se producen todos los años con motivo del verano? Porque nadie quiere que una avería trastoque sus desplazamientos estas vacaciones, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, ofrece recomendaciones para evitar que el coche sufra en exceso durante estos desplazamientos o, lo que es peor, tenga una avería.



-Revisar el vehículo antes de emprender el viaje: 1.Verificar el nivel de aceite y rellenarlo en caso de ser necesario..



2.Comprobar el buen estado de los filtros de aceite, de habitáculo, de aire y de combustible.



3.Los niveles de los líquidos de la dirección asistida, limpiaparabrisas, anticongelante y líquido de frenos.



4.Estado de los neumáticos, especialmente la profundidad del dibujo (Norauto recuerda que la mínima legal para poder circular es de 1,6 mm) y la presión de las ruedas (se deben seguir las indicaciones del fabricante teniendo en cuenta siempre la carga del vehículo). Además, los neumáticos no pueden tener abultamientos, cortes, desgastes irregulares o grietas.



5.Hay que revisar todas las luces (posición, cruce, largo alcance, antinieblas, luces de freno e intermitentes) y comprobar el buen estado de las escobillas.



6.Se debe verificar el estado de las pastillas y discos de freno, así como los amortiguadores de suspensión.



7.La batería debe estar en perfecto estado. Se recomienda llevar pinzas o un cargador.



-No se debe revolucionar el vehículo. Norauto recomienda conducir en marchas largas para realizar una conducción lo menos contaminante posible y que no dañe al motor.



-Respetar los límites máximos de velocidad. Con una velocidad excesiva aumentan las posibilidades de accidente. Y es que el conductor puede no reaccionar a tiempo ante incidentes o situaciones como puede ser un atasco repentino



-Evitar acelerones y frenazos. Se desgastan neumáticos y las pastillas de frenos. Lo ideal es llevar una velocidad lo más uniforme posible y utilizar el freno motor si es posible y no hay riesgos.



-No exceder la carga máxima del vehículo, ya que afecta a la estabilidad y a otros elementos como la suspensión, amortiguadores y neumáticos.



-También es importante colocar adecuadamente los objetos dentro del vehículo. Los objetos deben ir bien sujetos para que no salga proyectados en caso de frenazo brusco o accidente. Se recomienda que el equipaje vaya en el maletero y con una separación física respecto a los ocupantes.



-No se debe circular muchos kilómetros con el depósito en reserva, ya que esto puede afectar al rendimiento del motor.



-Después de un viaje largo, se recomienda dejar el coche arrancado en punto muerto durante unos minutos para que el motor alcance su temperatura original.



Norauto recomienda seguir estos consejos en todos los desplazamientos, especialmente en los de largo recorrido. Las prisas por llegar lo antes posible al destino pueden jugar una mala pasada. Los accidentes de tráfico son evitables en la mayor parte de los casos. Por este motivo, es vital seguir con las normas de circulación y ser respetuosos con el resto de usuarios en todos los viajes.