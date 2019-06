El discurso que pagamos

No hay fondos para el Estado del Bienestar. Nos hacen pagar un espectáculo mediático que impone una visión del mundo en que aquel no cabe por “Razón de Estado” y de la actual UE, es un discurso de la corrupción y de la prepotencia.



Así lo reconoce el conservador ABC en su artículo “Ni Flick ni Flock”, publicado el 7 de octubre de 2006: https://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2006/abc/Internacional/ni-de-flick-ni-de-flock_1423654638150.html



Algunas perlas: El multimillonario industrial alemán Friedrich Karl Flick murió ayer en su casa a orillas del lago Wörthersee en Austria, país a donde se retiró en 1994 para no pagar impuestos en Alemania.



El caso Flick estalló en 1981 cuando una inspección fiscal descubrió un documento contable que recogía pagos en efectivo a políticos de todos los partidos representados en el Bundestag



También España tuvo su «caso Flick», cuando la prensa alemana destapó en 1984 que la Fundación Friedrich Ebert, próxima a los socialdemócratas, destinó donaciones de Flick al PSOE. Felipe González aseguró que no había recibido un céntimo «ni de Flick ni de Flock», y en la comisión de investigación los implicados se pusieron de acuerdo en admitir que la fundación había destinado a España un millón de marcos, eso sí, un año antes de que se prohibiera a los partidos españoles recibir donaciones extranjeras.



Vale la pena leer lo que queda del artículo porque el medio portavoz de la derecha española admite que todos los partidos que surgieron del poder post franquista, se beneficiaron de fondos provenientes de la República Democrática alemana: los crearon según sus deseos.



Yo no pienso que en las actuales circunstancias políticas que estamos viviendo en España fuera oportuna la salida en escena de Felipe González; ésta tenía otro objetivo.



Este lunes, el señor participó muy a gusto en un acto organizado por la Fundación Internacional por la Libertad, que preside el ultraconservador Vargas Llosa. Te aconsejo leer el artículo: “Felipe González cree tener una solución para Venezuela y no pasa por negociar”: https://www.eldiario.es/politica/Felipe-Gonzalez-Venezuela_0_913408896.html



Aconsejo la lectura del artículo; ayuda mucho a comprender el concepto de libertad que nos imponen con nuestro dinero.