AEMENER y la Real Academia de Ingeniería impulsan el programa Mujer e Ingeniería en el sector energético Comunicae

martes, 25 de junio de 2019, 17:03 h (CET) Este acuerdo busca apoyar a las estudiantes de ingeniería interesadas en el sector energético, ayudándoles a orientar su carrera profesional y aumentar su visibilidad y protagonismo en esta área La Real Academia de Ingeniería y la Asociación Española de Mujeres de la Energía (AEMENER) han firmado un acuerdo de colaboración por el que la asociación se une al proyecto “Mujer e Ingeniería” para impulsar su desarrollo en el ámbito de la Energía.

“Mujer e Ingeniería” busca fomentar la vocación en estudios STEM en niñas y adolescente con el fin de que las mujeres tengan más presencia y visibilidad en las carreras técnicas y, por tanto, aumente la incorporación de más mujeres a las distintas especialidades profesionales relacionadas con la ingeniería.

“El objetivo de nuestro proyecto es poner en valor la ingeniería y revertir la situación que existe a nivel mundial, donde España no es una excepción. Las escuelas de Ingeniería están perdiendo ingenieros desde hace más de 15 años, y la situación se agrava si nos centramos en la mujer. Las causas que explican que los jóvenes no estudien ingeniería, son varias como el gran desconocimiento que existe, los enormes estereotipos que hay alrededor de la ingeniería y por la falta de referentes con suficiente visibilidad”, reconoce Sara Gómez, directora del proyecto “'Mujer e Ingeniería”. Así mismo, propone que “el siglo XXI sea la Ingeniería de las Personas perfectamente alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una ingeniería centrada en el servicio a las personas y al planeta”.

Ante esta situación y mediante este acuerdo, ambas entidades se comprometen a elaborar un plan de trabajo específico para el sector energético, que incluya la participación en programas de mentoring, charlas, conferencias, reuniones, así como la realización de exposiciones y publicaciones. ¿Su objetivo? Promocionar y difundir la ingeniería y su papel en el sector energético e imprimir un nuevo impulso orientado a incrementar la presencia de las mujeres ingenieras en este sector estratégico.

Sara Aagesen Muñoz, asesora sobre Cambio Climático y Energía del Gabinete de la Ministra en el Ministerio para la Transición Ecológica ha asegurado en su intervención durante el acto que “existen grandes cambios que se están produciendo por las nuevas tendencias y ese puente entre dónde estamos ahora y dónde vamos a llegar requiere de algo que se llama ingenio, es decir, ingeniería, y requiere, por supuesto del papel de la mujer. Por ello, estas iniciativas son importantes para lograrlo.”

En la firma del acuerdo han intervenido por parte de la Real Academia de Ingeniería: Elías Fereres, presidente; Javier Pérez de Vargas, director gerente, y Sara Gómez, directora del proyecto “Mujer e Ingeniería”. Mientras que por parte de la Asociación Española de Mujeres de la Energía han asistido: Carmen Becerril, presidenta; María Romera, Directora General, y Ana Isabel Gálvez, vocal responsable del programa de Mentoring.

La Asociación Española de Mujeres de la Energía, con más de 250 socios, fomenta la diversidad y la participación equilibrada de la mujer en todos los niveles de las empresas del sector energético y tras la firma, la presidenta de Aemener, Carmen Becerril ha destacado que “para nosotras este convenio es particularmente importante porque una de nuestras cuestiones centrales es ser capaces de transmitir una imagen amable de la energía a la sociedad proyectándonos en diferentes entornos, entre ellos en el de la ingeniería. Pero también queremos involucrarnos para que las mujeres accedan al mundo de la energía fomentando su presencia en toda la cadena de valor que representan las empresas energéticas”.

Por último, Elías Fereres, presidente de la Real Academia de Ingeniería ha sido el responsable de clausurar el acto afirmando que “el proyecto “Mujer e Ingeniería” nos facilita realizar colaboraciones como la de Aemener, que nos permiten que la sociedad tenga un visión positiva del papel de la mujer en ella”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.