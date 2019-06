Expertos en Onco-Hematología elaboran dos informes que abordan los principales retos en España

OncoRetos es un grupo de trabajo multidisciplinar conformado por más de 20 expertos en Onco-Hematología con el objetivo de definir el horizonte del cáncer dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) favoreciendo las expectativas y la calidad de vida de los pacientes El cáncer constituye una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial, produciéndose aproximadamente 18 millones de casos nuevos al año, según el último informe de GLOBOCAN 2018. Las estimaciones poblacionales indican que los casos nuevos aumentarán significativamente en las próximas décadas, llegando a alcanzar los 24 millones para el año 2035. Además, las previsiones de la International Agency Research on Cancer (IARC) para el año 2040 no son nada alentadoras, ya que se espera que se llegue a cifras de casi 30 millones de tumores malignos en la población. Al igual que en los últimos años, los tumores con más incidencia son los de pulmón y mama, registrándose más de 2 millones de nuevos casos, seguidos del cáncer colorrectal y el de próstata.



El proyecto OncoRetos, impulsado por Luzán5 Health Consulting, ha reunido a un grupo multidisciplinar de expertos en Onco-Hematología, para definir el horizonte de la enfermedad dentro del Sistema Nacional de Salud que favorezca las expectativas y la calidad de vida de los pacientes con cáncer y evaluar las prioridades a abordar en este campo, teniendo en cuenta el contexto actual de 8,9 millones de muertes producidas por casos de cáncer alrededor del mundo, el aumento del 75% de diagnósticos de esta patología en los próximos 20 años y el ascenso de los costes globales del cáncer a más de 147.000 millones de dólares.



Estos múltiples aspectos repercuten directamente sobre el paciente oncológico. Es por ello que este Grupo analizó e identificó de manera colaborativa los retos presentes y futuros, evaluando el impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje actual de la Onco-Hematología en España, incluyendo propuestas de mejora a implantar entorno a la prevención y detección precoz del cáncer, la calidad de vida y la humanización, las mejoras de la asistencia, la implantación de la Medicina de Precisión y la medición de resultados en la atención sanitaria, los desarrollos de innovación e investigación, la actualización de sistemas de información, los registros y la modernización de los Servicios de Salud.



En este sentido, ha sido necesario definir aquellos retos sobre los que se deben aportar soluciones en primer lugar, tanto por su importancia como por la viabilidad de alcanzar dichas soluciones. El grupoOncoRetos ha trabajado en esta priorización y ha concretado aquellos en los que se deberían primar los esfuerzos, proponiendo acciones estratégicas para abordar; mejoras en las estrategias de prevención, medición de resultados en salud y en atención sanitaria, acceso equitativo a la innovación, establecimiento de un pacto político, brecha de género en la Onco-Hematología y por último la sostenibilidad y solvencia del abordaje del cáncer.



16 retos, 6 prioridades

La estrategia de prevención en cáncer es uno de los factores clave para reducir el impacto de esta enfermedad en los sistemas sanitarios y ha sido puesto de relevancia, tanto por las sociedades científicas como por el grupo OncoRetos, que le asignó una elevada importancia.



En este sentido, el Dr. Josep Mª Tabernero, Presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari Vall d´Hebrón de Barcelona, explicó que “se debe hacer un esfuerzo en la prevención y en las estrategias de cribado. La obesidad está ganando relevancia como causa prevenible del cáncer y hay que poner el foco en ella. Se debe aumentar la investigación sobre los mecanismos a través de los cuales el sobrepeso y la inactividad física afectan al desarrollo de tumores, a la respuesta a los tratamientos y a los resultados a largo plazo”. Además, el grupo de expertos destacó que debe establecerse una estrategia de Medicina Personalizada que permita mejorar el diagnóstico precoz, así como la personalización del tratamiento y, por tanto, los resultados obtenidos.



El grupo de expertos consideró de gran importancia medir resultados en salud y en atención sanitaria.Es uno de los retos más importantes y, a su vez, de los que tienen mayor viabilidad para ser alcanzado. Según recoge el informe derivado de este encuentro, los expertos insisten en que se debe implantar la recogida de los resultados reportados por los pacientes con enfermedades oncohematológicas (Patient Reported Outcomes [PRO]) en todas las etapas del proceso de tratamiento. Para esto, consideran que se debe asignar recursos a la mejora y actualización de las tecnologías de la información de hospitales y centros de salud y establecer los programas de formación necesarios para la gestión del cambio.



Los miembros del grupo OncoRetos seleccionaron al reto sobre acceso equitativo a la innovación, por su importancia y viabilidad. En palabras de la Dra. Pilar Garrido, Presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), presidenta SEOM (2013-2015) y jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, “ante el incremento del coste en la factura sanitaria que suponen los nuevos tratamientos que están llegando, se propone que se deben establecer fórmulas de pago innovadoras, siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas como, por ejemplo, establecer los pagos por los resultados en salud que aporten los tratamientos”.



Sobre la necesidad de establecer un pacto político, el Dr. Boi Ruiz, Vicepresidente de la Fundación Humans y exconsejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, destaca que a su juicio, la mayoría de las iniciativas que pueden tener una mejora real en los resultados en salud de los pacientes con cáncer, necesitan en mayor o menor medida del impulso de la Administración y de la dotación presupuestaria adecuada. Ante esta realidad, el grupo consideró la necesidad de un pacto político como uno de los retos más importantes que se deben afrontar, aunque también matizaron que suponía el menos viable de todos los planteados. Ruiz, continuó exponiendo que como acción estratégica “se debe solicitar el compromiso de todos los responsables políticos en la transformación del modelo de atención sanitaria a estos pacientes. Este compromiso se debería materializar en un pacto nacional para asegurar la financiación de los tratamientos en Onco-hematología, así como en la promoción de inversiones públicas en iniciativas para disminuir la incidencia de nuevos casos”.



Por su parte, el Dr. Carlos Mur, Director gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid y vocal de junta directiva de la Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA) precisó que “se debe equilibrar la brecha de género en la Onco-Hematología en los órganos de dirección de las Sociedades Científicas, servicios de Onco-hematología y resto de entidades que participan en la atención sanitaria del paciente con cáncer” ya que es una realidad las diferencias de representación en estos cargos, que no se corresponden con la proporción de clínicos que se encargan del tratamiento de los pacientes con cáncer. Asimismo, el Dr. Mur manifestó que a su juicio también “la atención holística al paciente largo supervivientes oncológicos es un reto importantísimo que nos convoca a todos".



En lo referente a la sostenibilidad y solvencia del abordaje del cáncer, el grupo de expertos y todas las sociedades científicas coinciden en la importancia y necesidad de respuesta que plantea este reto a nivel transversal. El grupo de OncoRetos aborda este tema presentando diversas soluciones que se pueden sintetizar en dos grandes acciones estratégicas, las cuáles se refieren a la ayuda a la toma de decisiones mediante herramientas estandarizadas, consensuadas y validadas para la evaluación del valor que aportan los fármacos, priorizando las escalas de beneficio clínico y el establecimiento de estrategias de fijación de precios, poniendo el foco en el aumento de la transparencia de estos procesos.



16 OncoRetos

Mejorar estrategias de prevención en cáncer Mejorar estrategias de diagnóstico precoz Identificar biomarcadores Definir poblaciones de pacientes que se beneficien de la terapia postoperatoria (adyuvancia) para reducir la recurrencia y muerte Reorganizar los recursos con el objetivo de mejorar los resultados en salud y la eficiencia para conseguir la sostenibilidad y solvencia del SNS. Incentivar terapias celulares e inmunoterapia Integrar la Medicina de Precisión Optimizar la investigación y el estudio de ensayos clínicos Tener acceso equitativo a la innovación Atender correctamente la cronicidad del paciente con cáncer: largos supervivientes Aumentar la colaboración Reducir la brecha de género en la Onco-hematología Establecer pacto político Vigilar el conflicto de intereses del investigador/ industria farmacéutica Aumentar el papel del paciente experto en Oncología Humanizar la asistencia Los detalles de estas conclusiones han sido recogidos en dos informes que llevan por título “Estrategias sanitarias en cáncer. Mirando hacia el futuro” y ”Aportando valor al abordaje del cáncer. Sociedades científicas”. Ambos documentos han sido editados por Luzan 5 Health consulting y podrán ser consultados próximamente en su sitio web.