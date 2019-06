El 65% de los empresarios de Soria prevé ampliar la plantilla de su empresa en los próximos 20 meses Comunicae

martes, 25 de junio de 2019, 12:39 h (CET) Las necesidades laborales de la provincia de Soria son muy positivas. Según el análisis realizado por Invest in Soria el 65% de los empresarios de la provincia tiene previsto realizar nuevas contrataciones laborales para su empresa en los próximos meses debido a la expansión de su negocio y por el crecimiento empresarial de la provincia. El perfil profesional que se buscará será el de trabajadores de alta cualificación en sectores de producción y montaje y comercial El informe Las Necesidades Laborales de las Empresas en la Provincia de Soria realizado por Invest in Soria -proyecto gestionado por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), la CEOE de Soria-, pone de manifiesto que el 65% de las empresas de Soria contratará nuevos trabajadores en los próximos 20 meses debido al crecimiento de la producción y a la evolución positiva de la actividad empresarial en la provincia. Un panorama de creación de empleo que va unida a la situación laboral de la provincia castellanoleonesa cuya tasa de desempleo no supera el 7%, más de siete puntos por debajo de la media nacional.

De las nuevas contrataciones laborales, el 34% será a jornada completa y principalmente lo que se busca son puestos de alta cualificación en áreas de producción, montaje y mantenimiento, seguido de empleos en el sector de la comercialización, ventas y marketing. Soria tiene un déficit latente de personal cualificado. Si se analizan los datos, el 38% de los trabajadores que se buscan en Soria son operarios con cualificación, un 13% de técnicos de producción y un 9% técnicos administrativos y comerciales.

Por este motivo, el informe de Las Necesidades Laborales de las Empresas en la Provincia de Soria deja claro que el mercado laboral soriano se ve acuciado por el incremento de demanda de trabajadores capacitados en ciclos de Formación Profesional de grado medio o superior y menores de 35 años.

“Queremos poner en valor y en conocimiento de todos que las empresas de Soria están muy activas y lo van a estar en los próximos meses solicitando un número alto de profesionales cualificados para crecer y dar servicio a sus demandas de producción y de expansión empresarial. Soria abre sus puertas a los trabajadores que quieran venir a esta tierra ofreciendo puestos de trabajo óptimos, con contratos estables y una calidad de vida tanto laboral, social como familiar perfecta”, comenta Santiago Aparicio, presidente de FOES.

Desde Invest in Soria se trabaja para mejorar e impulsar el desarrollo empresarial de la provincia, tanto a las ya asentadas e instaladas como hacia las que en un futuro quieren trabajar en Soria. Por ello ponen a disposición de empresas más de tres millones de metros cuadrados para creación de fábricas en zonas industriales de Soria a 0€/m2 o ayudas al desarrollo industrial con un porcentaje que puede alcanzar hasta el 35% de la inversión, además de ayudar a la gestión de subvenciones.

En año y medio de funcionamiento de Invest in Soria y gracias a sus políticas y ayudas, 2 proyectos empresariales ya se han instalado en la provincia creando 30 puestos de trabajo directos con una inversión de más de 7 millones de euros. Y ya se trabaja con nuevas empresas que se instalarán en próximos meses en Soria generando un centenar puestos de trabajo y una inversión de 20 millones de euros. Soria es un destino ideal para la realización de inversiones y el mercado laboral lo está poniendo de manifiesto.

