Combate los signos de la edad con los nuevos Sérums Alta concentración de ingredientes activos que penetran en las capas más profundas de la piel Ana Ruiz de Infante

martes, 25 de junio de 2019, 11:18 h (CET) Todas tenemos una rutina de belleza, diariamente nos aplicamos nuestros productos beauty que mejor nos van a nuestra piel.



Hay un básico del que ya no podemos prescindir: los sérums. Éstos se caracterizan por su alta concentración de ingredientes activos y porque penetran en las capas más profundas de la piel.



Se aplican siempre sobre la base de una piel limpia, se pone una pequeña cantidad y se extiende con un suave masaje. Se deja actuar durante un par de minutos para a continuación pasar a ponernos nuestra crema o tratamiento habitual.



Hoy os traigo las novedades en sérum que he conocido estos días:



Resultime, marca experta en colágeno. RESULTIME, la nueva marca francesa del Grupo Nuxe, hace su primera presentación en España como marca independiente.



Para este laboratorio el colágeno es la molécula clave de la juventud, representa el 80% de las proteínas de la piel, sosteniendo la estructura de la dermis para volverla lisa, tersa y uniforme.



Para reforzar el poder antiedad del colágeno, el laboratorio RESULTIME ha ideado una tecnología exclusiva patentada: el Microcolágeno Vectorizado, fragmentos activos de colágeno que se integran en un vector que permite transportarlos al corazón de la piel. Éstos combinados con activos complementarios tales como Ácido hialurónico, vitamina C…consiguen combatir los signos de la edad.

La filosofía de RESULTIME, tal como su nombre indica, busca resultados “inmediatos”, visibles desde el primer día.

La gama incluye 19 productos, en función de las necesidades de cada persona.

Precio: 62,90€. De venta exclusiva en El Corte Inglés.



Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster

Eucerin apuesta por la vitamina C, un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres y fortalece el sistema de defensa de la piel. La vitamina C nos ayuda en la producción de colágeno y por ende a mantener la firmeza de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento.



Estamos rodeados de radicales libres, causantes del estrés oxidativo en la piel que aceleran el envejecimiento prematuro de la piel y le confieren un aspecto apagado.



El envejecimiento es un proceso totalmente natural, pero lo cierto es que el estrés oxidativo puede hacer que la piel envejezca prematuramente provocándonos flacidez, aspecto apagado y cansado, y arrugas.

Como ya sabemos, nuestro cuerpo no puede producir por si solo la Vitamina C, hay que suministrarla de forma externa. Consciente de esta necesidad, Eucerin®, experta en el cuidado dermatológico de la piel, ha lanzado Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster.



Se presenta en dos tamaños: -Envase individual para 7/10 días de uso: 1 x 8 ml, 15,80 €. - Envase triple para uso 24/30 días: 3 x 8 ml 39,70 €.



Modo de uso Se recomienda utilizar Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster a diario mañana y/o noche antes del tratamiento habitual y sobre la piel limpia. Es un producto apto para todos los tipos de piel, incluso las sensibles.



Sérum DMA Lift 10 de Segle Clinical

Con el paso del tiempo el triángulo de la belleza se invierte y la flacidez hace su aparición en la base del rostro. La línea de la mandíbula se desdibuja, y vamos perdiendo el óvalo facial.



Para dar solución a este problema, Segle CLINICAL, la marca de cosmecéuticos de alta gama especializada en sérums, ha desarrollado DMAE LIFT 10, el sérum de tratamiento intensivo con efecto lifting inmediato que lucha eficazmente contra las arrugas y además, ofrece un efecto flash o lifting inmediato.



Su aplicación de forma continuada mejora la estructura y la cohesión cutánea, causando un efecto reafirmante y remodelante del óvalo facial, mejorando la apariencia de la piel y aportando luminosidad.

DMAE LIFT 10 sérum contiene:

Activo tensor. Tens ’ Up® El extracto de Caesalpinia spinosa y oligosacáridos de raíz de achicoria. Alisa la piel, atenúa las arrugas de expresión desde los primeros minutos de aplicación y elimina visiblemente los signos de fatiga. Zirhafirm®



Combinación sinérgica de fitoesteroles del extracto de la raíz de Maral y derivados triterpénicos de Zizyphus spinosa. Incentiva la síntesis de colágeno, actuando sobre los fibroblastos, mejorando la estructura y la cohesión entre las capas de la epidermis, fortaleciendo la piel y ofreciendo un efecto reafirmante y remodelador del óvalo facial.

DMAE 10% (Dimetilaminoetanol) Precursor del neurotransmisor acetilcolina, posee una potente acción tensora que lucha eficazmente contra la flacidez, al mismo tiempo que mejora la apariencia de la piel, reduce líneas de expresión y arrugas. Asimismo, aporta un efecto hidratante, reafirmante y voluminizador.



Complejo hidratante Compuesto por el extracto de beta vulgaris y maiz, que mejoran el nivel de hidratación desde la primera aplicación.

Modo de uso: aplicar por la mañana y/o noche sobre la piel limpia solo o antes de la crema DMAE LIFT 10. Con tan solo 3 gotas, es suficiente para todo el rostro. Se puede mezclar con la hidratante corporal para conseguir un efecto tensor. Está indicado para todo tipo de pieles. Precio: 44,90€.



KOSEI Matrix 3D Los fundadores de este laboratorio 100% español fueron Maria José Tous y Juan Chico, juntos crearon la firma Kosei en el año 1994. Desde Canarias, lideran este laboratorio y nos presentan su Booster Matrix 3D o súper concentrado a base de un combinado de dos péptidos que estimulan la producción de colágeno, fibronectina y ácido hialurónico.



Este potente concentrado mejora la elasticidad y la firmeza de la piel y consigue rejuvenecer la piel 5 años en dos meses. Aumenta el espesor de la dermis, dando lugar a una piel más firme, más compacta, más joven.



Indicado para las personas que buscan un rejuvenecimiento visible de la piel del rostro en 3 dimensiones: 1ª dimensión: alisa las arrugas y líneas de expresión.

2ª dimensión: refuerza los tejidos y mejora la elasticidad cutánea. 3ª dimensión: da firmeza a los contornos del rostro.



Entre sus ingredientes, cuenta con el principio activos Matrixyl: una combinación de dos péptidos (pequeñas moléculas formadas por aminoácidos) denominados matriquinas que activan el proceso de reparación cutánea principalmente a nivel de la dermis papilar.



Estimula la síntesis de Colágeno I, fibronectina y ácido hialurónico por lo que consigue aumentar el espesor de la dermis, dando lugar a una piel más firme, más compacta, más joven.



Cómo aplicar: sobre la piel limpia se vierten 1-2 gotas sobre tu rostro, cuello y escote mañana y noche.

Precio: 24,90€. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pedicuras de verano para lucir con sandalias Las altas temperaturas generan en nuestros pies hinchazón, sequedad y cansancio Loewe ha presenta la colección de hombre Primavera Verano 2020 En el auditorio de la Maison de l’Unesco de París Sandalias veganas made in Spain para este verano Max Casual nos adelanta las tendencias y marcas que más van a despuntar en los próximos meses La diferencia entre el interiorismo y la decoración A pesar de que existan algunas diferencias, es inevitable reseñar que ambas facetas se encuentran estrechamente conectadas y los expertos en una de las dos materias también conocen aspectos de la contraria Verbuteando con Fever-Tree Festival dedicado al vermut combinado con tónica