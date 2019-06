Talent Garden apuesta por el fomento de las vocaciones STEM con un campamento tecnológico de verano Comunicae

lunes, 24 de junio de 2019, 16:35 h (CET) 2 de cada 3 niños realizarán, al llegar a la edad adulta, tareas y trabajos que todavía no existen actualmente. Desde hoy hasta el 6 de septiembre, niños de entre 6 y 16 años, podrán aprender robótica, programación, impresión 3D, ¡y hasta construir su propia videoconsola retro y después llevársela a casa! Hoy comienza el campamento tecnológico de verano que Talent Garden, la mayor plataforma de networking y formación para la innovación digital de Europa, ofrecerá en su sede de Madrid durante los 2 próximos meses.

En su misión por apoyar a las personas que hacen posible el desarrollo de tecnología en Europa y darles un ecosistema en sus países de origen donde puedan crecer, Talent Garden quiere apostar por los jóvenes, por las mentes de ahora que desarrollarán la tecnología del futuro.

De hecho, se estima que 2 de cada 3 niños realizarán, al llegar a la edad adulta, tareas y trabajos que todavía no existen actualmente. Por eso, Talent Garden ha decidido dar un paso más y desarrollar un summer camp de la mano de Camp Tecnológico. Se trata de un proyecto educativo cuyo objetivo es despertar el interés de los más jóvenes por las materias del área STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través de la Tecnología Educativa.

El summer camp tecnológico comienza hoy y finaliza el 6 de septiembre, y sus clases serán impartidas semanalmente en la sede que Talent Garden ha abierto recientemente en Madrid, en la calle Juan de Mariana, 15. En sus talleres, niños de entre 6 y 16 años, podrán aprender robótica, programación, impresión 3D, ¡y hasta construir su propia videoconsola retro y después llevársela a casa!

El precio del campamento es desde 189€/semana, dependiendo de la edad y la modalidad del curso. No obstante, existen algunos descuentos (por familia numerosa, acumulación de semanas, etc.) a los que las familias podrán acceder.

Los cursos se realizan semanalmente, con una duración de 5 días de lunes a viernes, y el horario normal es de 9 a 14h. Aunque, ofrecen un horario ampliado de 8 a 14h por solamente 25€ más.

Además, el último día del campamento habrá 1 hora de puertas abiertas (de 13 a 14h.), donde las familias podrán ver el trabajo realizado durante la semana.

'En Talent Garden creemos firmemente en la necesidad de apoyar a startups, emprendedores y profesionales en el desarrollo de sus proyectos de innovación. Y ¿qué mejor manera de hacerlo que empezar con los más pequeños?', afirma Isabel Salazar, Country Manager de Talent Garden España.

Para más información: https://camptecnologico.com/campamentos-de-verano/madrid-atocha/#infor_general

