La Fundación Corell aborda la gestión de la movilidad en las áreas metropolitanas

lunes, 24 de junio de 2019, 15:15 h (CET) La Fundación Corell celebrará la jornada: 'Fundamentos de las actuaciones para la mejora de la movilidad en áreas metropolitanas' el próximo 25 de junio a las 9:00, en la sede de la Universidad Nebrija-Campus Princesa (Madrid). En el evento se presentará el estudio del Think Tank Movilidad: 'La movilidad en áreas metropolitanas. Un desafío permanente' La Fundación Corell, con el objetivo de analizar la situación de la movilidad en las grandes ciudades y su gestión administrativa, organiza una jornada en la que se presenta el estudio del Think Tank Movilidad: 'La movilidad en áreas metropolitanas, Un desafío permanente' y donde se debatirá sobre las políticas públicas de movilidad.

Para analizar estos temas en profundidad, el evento, bajo el título: 'Fundamentos en las actuaciones para la mejora de la movilidad en áreas metropolitanas' tendrá lugar el próximo día 25 de junio a las 9:00, en el salón de actos la Universidad Nebrija-Campus Princesa (C/ Santa Cruz de Marcenado 27, 28016 Madrid).

La jornada, de asistencia gratuita mediante inscripción en la página de la Fundación Corell, será inaugurada por D. Juan Cayón, Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad Nebrija. A continuación, el Presidente del Patronato de la Fundación Corell, D. Miguel Ángel Ochoa, presentará el Think Tank Movilidad (TTMovilidad).

El evento continuará con la presentación del estudio 'La movilidad en áreas metropolitanas. Un desafío permanente', a cargo de sus autores. Este trabajo se divide en tres partes: Análisis de los Planes de Calidad del Aire, cuyo autor es D. Samir Awad, Ingeniero y socio de Hécate Ingeniería S.L. y miembro del TTMovilidad; Los nuevos servicios de movilidad, cuyo autor es D. Josep Mª Fortuny, Subdirector General de Ordenación del Transporte de la Generalitat de Cataluña y miembro del TTMovilidad y Distribución urbana de mercancías, cuyo autor es D. Jorge Hernando, Director del TTMovilidad.

Tras la presentación del trabajo tendrá lugar una mesa redonda en la que se debatirá sobre las políticas públicas de movilidad, moderada por D. Alberto Camarero, Director de la Cátedra Nebrija-Santander en Tecnologías para el Transporte Sostenible y miembro del TTMovilidad. En la mesa participarán D. Álvaro Fernández de Heredia, Director de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid; D. Adriá Gomila, Director de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y D. Daniel Latorre, Director de Desarrollo de FM Logistics.

La jornada finalizará con las conclusiones a cargo de D. Alberto Camarero y la clausura, que será realizada por D. Gonzalo Solana, Director de la Cátedra Global Nebrija-Santander en Internacionalización de empresas y Coordinador del TTMovilidad.

Las plazas para la asistencia al evento son limitadas y se confirmarán por riguroso orden de inscripción.

