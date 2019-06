Argentina vence a Catar y se enfrentará con Venezuela en cuartos de final

La selección de Argentina se salvó de una prematura eliminación en la Copa América 2019 al vencer este domingo por 0-2 a Catar, en un partido disputado en Porto Alegre (Brasil) y con el que la 'Albiceleste' accedió a cuartos de final para medirse ahí con Venezuela.



El combinado argentino, que venía de perder con Colombia y de empatar con Paraguay, se benefició del triunfo por 1-0 del conjunto 'cafetero' sobre el 'guaraní' y con cuatro puntos terminó la fase inicial en la segunda posición del Grupo B; la selección 'Vinotinto', mientras tanto, fue escolta de Brasil en el Grupo A.



En el estadio Arena do Gremio, un gol de Lautaro Martínez a los 4 minutos y otro en el tramo final de Sergio Agüero (min. 82) sirvieron de tabla de salvación para el equipo que entrena Lionel Scaloni. Pese a no brillar, eso le alcanzó para superar a un rival que desnudó todas sus limitaciones y que quedó fuera del certamen con dicha derrota.



Por su parte, Colombia batió por la mínima al equipo paraguayo para cerrar un desempeño perfecto en el Grupo B, dejando en suspenso la posible clasificación a cuartos de la selección 'guaraní', pues ésta dependerá de los resultados del próximo lunes en el Grupo C.



El centrocampista Gustavo Cuéllar marcó a los 31 minutos el único tanto del partido, disputado en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador y para darle la corta pero justa victoria a los jugadores dirigidos por el portugués Carlos Queiroz.



Con este marcador, el cuadro 'cafetero' cerró la primera fase como líder del Grupo B con todos sus partidos ganados. Así, se enfrentará el próximo viernes en el Arena Corinthians de Sao Paulo al segundo clasificado del Grupo C para la cita de cuartos de final.