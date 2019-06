Pedicuras de verano para lucir con sandalias Las altas temperaturas generan en nuestros pies hinchazón, sequedad y cansancio Redacción Siglo XXI

lunes, 24 de junio de 2019, 10:42 h (CET)

Nada se agradece más tras un largo día de acá para allá, que una pedicura relajante que nos permita evadirnos y al mismo tiempo, descansar los pies de tanto trajín. Este año, las pedicuras antiaging in a box (con formulación 6-free) o las envolturas orgánicas SPA triunfan en algunos centros, como por ejemplo Twentynails: “Los pies necesitan recuperar elasticidad y su estado natural pues sufren igualmente el estrés, la rutina diaria o la falta de cuidados, algo que se agrava con el calor en verano, el sudor y el abusivo uso de chancletas. Entre las pedicuras que realizamos cada día, una de las más solicitadas es la de té verde, con propiedades antibacterianas y antimicrobianas, y gran cantidad de antioxidantes que actúan a fondo para eliminar los radicales libres”. – comenta Dauri Jerez, pedicurista en su salón de Retiro.



Protocolo de una pedicura tipo

La firma norteamericana de esmaltes ORLY apuesta en España por la línea BCL SPA, con distintos tratamientos para el tipo de piel y problema. Por ejemplo, su pedicura de mandarina y mango es rejuvenecedora, alisando y afinando la piel de los pies además de difuminar posibles manchas. La de lemongrass es antiinflamatoria y desintoxicante, la de lavanda y menta calma y relaja, ideal para vacaciones turísticas en las que toca caminar mucho, para lo que vendría también muy bien la de menta, que es refrescante y alivia los dolores.

Elmis Pacheco, una de las representantes de ORLY en nuestro país, nos acerca cuál sería el protocolo a seguir en una pedicura especial para el verano: “Empezamos siempre realizando un baño relajante con sales y agua caliente durante aproximadamente 15 minutos. Después se retiran las durezas de la piel con una buena lima y siempre de talón hacia puntas, para aplicar un exfoliante con el que se masajea en círculos para retirar toda la piel muerta, quitando el sobrante con abundante agua y secando los pies. Seguimos con una mascarilla hidratante que se deja actuar durante 10 minutos y pasamos a arreglar lo que son las uñas, empujando y removiendo cutículas, dándoles forma con la lima y esmaltando, por ejemplo con la BB Crème de ORLY que le dará un look natural con color y un extra de hidratación, y un aceite de argán para cutículas”.

Precios y recomendaciones

1. Cualquier pedicura in a box de pepino, mango, limón, jazmín, pomelo o aceite de oliva, que hidratan y combaten el envejecimiento prematuro, sin parabenos, gluten, sulfatos sintéticos o aceites minerales, son absolutamente veganas y su precio en Twentynails es de 38€ con esmalte normal y 44€ con laca semipermanente. Duración: 90 minutos. Cada kit incluye 3 o 4 pasos diferentes en una sola caja, desde exfoliación de azúcar (ácido glicólico) a mascarilla de arcilla para limpiar los poros y purificar/refinar la piel, levantando las impurezas de la superficie y eliminando el exceso de aceites que provocan congestión y agrandamiento de los poros. También incluye loción hidratante que calma y suaviza el tejido profundo cutáneo.



2. Arroz, leche de coco y nueces de macadamia son algunos de los ingredientes habituales en las envolturas orgánicas, cada uno de ellos con magníficas propiedades para nuestros pies, aunque nada como los antioxidantes naturales que provienen del Mar Muerto y que utilizan en Twentynails, ricos en minerales y guardianes del secreto de la eterna juventud. Sus capacidades terapéuticas actúan en pedicuras no sólo cuidando, sino también protegiendo los pies de distintas afecciones cutáneas, gracias a sus propiedades rejuvenecedoras, relajantes, hidratantes, regeneradoras y calmantes. Precio 38€ con esmalte normal y 44€ permanente.

