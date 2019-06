La noche de los cuchillos largos

El día con la noche más corta del año fue aquella en la cual Boris Johnson se dio el lujo de pagarle con la misma moneda a su rival Michael Gove.

Este último es el actual ministro del medio ambiente, el mismo que fue el número dos de Johnson en la campaña del referéndum europeo y el hombre que en el último debate de candidatos a primer ministro se jactó de haber sido uno de los progenitores del BREXIT quien habría convencido a Boris a inclinarse en esa dirección. No obstante, apenas ambos ganaron en dicho referéndum de junio 2016 y cuando Johnson se preparaba para reclamar el premierato, su socio Gove decidió romper palitos con él y clavarle un cuchillo en la espalda denunciándolo como un mal posible gobernante y anunciando su propia candidatura.

Johnson se vio obligado a retirarse de la contienda pues él es un hombre que solo acude a elecciones que sabe que tiene las de ganar y nadie como él tiene los dotes de estratega electoral en Reino Unido. Él es el único tory que derrotó dos veces al laborismo en la alcaldía de Londres.

El 20 de junio Gove era el candidato que más avanzaba y ya había pasado al segundo lugar con lo cual él iba a entrar junto a Johnson en la final, pero inesperadamente en la vuelta final Hunt apareció con un inesperado contingente de votos que le aseguró entrar ajustadamente a la ronda final, algo que todos los diarios y noticieros de TV aducen que fue una maniobra de Boris para evitar competir en la última fase de las internas contra Gove.

Para Johnson Hunt es un rival más fácil de derrotar. A diferencia de Gove, quien es un gran polemista y es un histórico paladín del BREXIT, Hunt votó por quedarse en la UE y luego apoyó hacer un mercado común, posiciones que ahora él marca distancias.

Al día siguiente de la noche en que Huntse clasificó, un editorialista del Times le animaba para derrotar a Johnson. Su argumento es que a la hora de tener que escoger los planes para dar paso al BREXIT, Johnson no va a poder seguir esquivando. Su fórmula de salirse de la UE para este 31 de octubre no va a poder ser aprobada por este parlamento donde hay numerosos pesos pesados conservadores, incluyendo Kenneth Clarke, el padre de la cámara de los comunes, Amber Rudd, ministra de trabajo y pensiones, y Philip Hammond, el canciller, tesorero y número dos de May, quienes han anunciado que va a vetar un BREXIT sin acuerdo con la UE.

Hunt ha prometido renegociar esa salida e incluso poder postergarla, pero Johnson no explica cómo piensa consumarla el 31 de octubre. Cuando se dio el último debate en TV Rory Steward le encaró preguntándole cómo piensa dar el BREXIT en esas circunstancias, pero Johnson volvió a esquivar.

Ese mismo editorialista afirma que la figura de Johnson es muy divisiva y que en las páginas de su conservador diario jamás se hubiesen podido publicar algunas de las frases que él ha utilizado para crear anticuerpos dentro de las musulmanas y los negros.

Ciertamente hay mucho pan por rebanar. Mientras Johnson quisiera evitar dar muchas declaraciones o entablar muchos debates (por lo que prefiere llegar a un acuerdo con Hunt donde le ofrezca un cargo importante a condición que él se retire y le deje solo en la cancha). Mientras más los planes del ex burgomaestre capitalino sean más expuestos, él más críticas y cuestionamientos ha de recibir.

Queda por verse cuál va a ser la actitud de Gove quien podría dar un gran impulso a Hunt si se alía a él, con quien tiene posiciones similares sobre negociar el BREXIT. Por un lado esa coincidencia como un deseo de venganza podría conducir en esa dirección, pero Gove también puede estar negociando con Johnson una posición en su gabinete. Posiblemente, él decida pronunciarse luego cuando crea que su intervención puede inclinar la balanza. Una alianza Hunt-Gove sería un fuerte rival para el favorito, quien va a sufrir mucho desgaste en los debates que van a darse. El ex alcalde de Londres es uno de los políticos más pragmáticos y astutos que han salido de Londres. Él tiene una increíble capacidad de saber en qué dirección sopla el viento y plegar su vela en esa dirección. Él ganó en la capital moviéndose hacia la izquierda para restarle votos al laborismo y ahora para convertirse en primer ministro se mueve hacia la derecha para congraciar a la militancia tory, pero él es un hombre capaz de cambiar de posiciones y de llegar a acuerdos con amantes y enemigos del BREXIT.

Boris, por su parte, incluso si logra ganar las internas, tal y cual parece que va a acontecer, no las tiene nada fáciles. Nigel Farage abiertamente desconfía que él pueda ejecutar el BREXIT el 31 de octubre y él buscaría sacar provecho de cualquier postergación para querer reclutar a parlamentarios tories del ala dura para que su partido pueda tener voz en el parlamento. De otro lado, un ala anti-BREXIT duro dentro de los conservadores junto con toda la oposición van a demandar prudencia en las negociaciones con la UE y estarían dispuestos a votar por su censura para que caiga.