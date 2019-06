¿Quieres unas vacaciones sin sustos? Te damos 6 consejos para proteger tu hogar Descubre cómo los dispositivos que pueden ayudarte a vivir un verano sin sobresaltos Redacción Siglo XXI

sábado, 22 de junio de 2019, 08:51 h (CET) El verano es sinónimo de vacaciones y también de preocupación por la seguridad en el hogar, un tema recurrente cuando se acercan estas fechas. Por suerte, la tecnología ofrece opciones de todo tipo para mejorar la seguridad del hogar. Alertar ante posibles accesos no autorizados, saber si entra algún familiar o conocer, en cualquier momento y desde cualquier lugar, si las ventanas o puertas quedaron cerradas son algunos de los beneficios que puedes obtener.

Con la llegada del verano, te ofrecemos una serie de consejos prácticos para todo tipo de usuarios con el objetivo de facilitar la protección del hogar gracias al Smart Home:

1. Si dispones de una cámara de vigilancia de interior, es recomendable instalarla en la primera estancia a la que se accede desde el exterior, por lo que, si se recibe un acceso no autorizado, este quedaría reflejado en la cámara y se podrían acceder a esas imágenes.





2. Los sensores de apertura de puertas y ventanas se pueden colocar en el acceso principal al hogar y en alguna ventana o puerta que dé a un lugar común, como un patio. De ese modo, podemos utilizar las potencialidades de este tipo de dispositivos para controlar los accesos a la vivienda.





3. Otro uso de los mencionados sensores de apertura de puertas y ventanas puede ser el de controlar la apertura de algún cajón, armario y estancia en la que tengamos productos de valor y nos interese tener especialmente controlados.





4. Situar los sensores de movimiento cerca de las puertas principales o en algunos puntos que interese proteger (como armarios, cajas fuertes, etc.)





5. Complementar los elementos de seguridad con bombillas o robots aspiradores inteligentes, cuyo encendido/apagado podemos controlar desde la distancia. Puede ser una buena idea por su efecto disuasorio, simulando la presencia de personas en el domicilio.





