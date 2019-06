La protección solar da un paso de gigante en sus formas de aplicación, por Cosméticos24h Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 16:40 h (CET) 2019 ha comenzado batiendo records de temperaturas máximas a lo largo de todo el mundo. La protección solar a día de hoy ha llegado a unos niveles muy avanzados y técnicos. Ahora el gran riesgo es que poca la gente usa estos sistemas de defensa de la piel, tanto como debería. Las marcas investigan y trabajan cada vez más en que sus protectores sean productos cada vez más usables y cómodos, para que nunca falte la protección El 2019 puede ser el año más caluroso de la historia. Organizaciones como Climate Protection Center de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, ha manifestado que probablemente 2019 será posiblemente el año más caluroso de la historia. Fijándonos en indicios como que los 5 años más cálidos de toda la historia han sido 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; que además este febrero ha sido de los años con menos hielo en la Antártida; y que ha sido uno de los años con más temperatura en la superficie terrestre; de donde se obtiene la base de dicha afirmación.

Y como no podía ser de otra manera, los expertos aseguran que lo óptimo es protegerse, y proteger la piel contra este inminente aumento de la temperatura. Además de conllevar serios problemas para el planeta, esta subida, aumenta los índices de cáncer. Diferentes investigaciones como la que vinculaba la subida de emisiones a la atmósfera que genera calor que se vincula con las posibilidades de cáncer de La Agencia CyTA-Leloir, han estudiado estos efectos. Se observa que por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, la incidencia del tipo de cáncer Carcinoma Escamoso, aumenta también un 5,5% y el Carcinoma Basal un 2,9%

La prevención es la única solución efectiva conocida

El cáncer de piel, es el cáncer más común que afecta al ser humano. De todos ellos, el carcinoma es el más frecuente y además tiene una gran dependencia de la exposición al sol. Al mismo tiempo, el Melanoma es de entre todos, el más agresivo y el que más gente joven padece.

El primer paso para la prevención de ésta, es evitarlo. Los expertos y profesionales en protección de la piel, recomiendan no exponerse nunca al sol entre las 10 y las 16, ya que la radiación a esas horas es muy alta. Pero no solo se puede estar seguro con ese protocolo. Al mismo tiempo se debe añadir una barrera física de protección al sol, y para ello un protector solar de SPF 50 o superior y de amplio espectro, es lo más recomendable para proteger la piel de las radiaciones UVA y UVB. Éstas, son las causantes de los daños sobre las células que puede llegar a provocar cáncer de piel.

Existe una relación muy alta, entre tiempos cortos pero intensos de exposición, y el melanoma. La exposición típica en los periodos vacacionales, tiende a provocar con más probabilidades un proceso cancerígeno, que una exposición prolongada pero de menos intensidad.

Innovación en la protección solar

Para combatir en todos los frentes la agresividad con la que el sol tratarña la piel de ahora en adelante, lo óptimo es contar con los mejores aliados. La falta de costumbre en la aplicación correcta de la protección, sin duda es el eslabón más débil de la cadena. Por ello, las marcas más profesionales y que invierten en desarrollo de producto, están inmersas en una carrera continua para darle a sus consumidores ese plus de facilidad y comodidad, y lograr romper la barrera que pueda causar el rechazo de tener que ponerse una protección solar.

El sector está desarrollando una nueva tecnología que permite protegerse frente a cuatro espectros diferentes de luz, las habituales son las radiaciones UVB y UVA, y recientemente ya se han incorporado a algunos productos como el ISDIN Fusion Water, protección frente a espectro HE-VL (high energy visible light) también llamada 'luz azul’ y al no menos importante espectro de IR-A (Luz infra roja), que es la causante del ‘Calor’, la sensación de temperatura que invade cuando se está al sol. A partir de 2019, los veranos serán más frescos con esta tecnología solar.

Protectores más fáciles de aplicar

Otro gran avance de los protectores solar actuales, que hace que se pueda estar cubierto más tiempo y con más calidad, es por ejemplo los nuevos activos que se han desarrollado para poder aplicar los protectores en pieles ya mojadas. No hay que esperar a estar seco, esto evita momentos de desprotección solar. Muy importantes sobre todo cuando se habla de los más pequeños de la casa, que siempre están a ‘remojo’.

Para evitar los peligros de la radiación se trabaja sobre las sensaciones que vive el cliente con los protectores, para mejorar la re-aplicación de esta y así el tiempo de protección. Uno de los campos que se trabaja es la ‘no irritación’ de los ojos. El famoso e irritante picor de ojos. Algo que causaba mucho rechazo. Para ello se ha incorporado la tecnología patentada Safe-Eye Tech y algunos protectores como el Fusion Water con color de ISDIN ya incorporan también activos que evitan la sensación de ‘pegajoso’ que es otro de los factores que hace que no haya tantas re aplicaciones como debería.

La aplicación diaria, protege la piel frente a la acumulación continua de radiaciones. Y que mejor manera de hacer que todo el mundo se ponga la protección todos los días, que incluir activos Anti-aging. Esto no hace otra cos que la re aplicación esté asegurada, lo que conlleva una segura protección al sol.

Protectores solares que se pueden aplicar encima del maquillaje.

El maquillaje es muy importante en el día a día, pero más importante es la protección de las zonas cutáneas que están expuestas todo, o casi todo, el día al sol. Por ello, se tiene que tener en cuenta las radiaciones dañinas solares, y como afectan a la piel. A día de hoy se investiga y se están produciendo foto-protectores en polvo para poderlos aplicar encima del maquillaje. Los filtros minerales desarrollados en laboratorio, incoloros y de efecto mate, palian los brillos del sol, además, según confirman tienen un efecto óptico de eliminación de arrugas.

Ya es una realidad que los laboratorios más avanzados del mundo, luchan cada día por desarrollar fórmulas que les resulte muy fáciles de poner a todo el mundo, y con ello, resolver un gran problema: que las personas que les gusta el sol y tienen poca costumbre de aplicarse protectores solares, rompan esa barrera de la aplicación para combatir las malignas radiaciones que cada día son más dañinas para la piel.

