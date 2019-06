Cómo evitar romper la cerradura de una puerta cuando no se tienen las llaves, según cerrajerosmadrid.group

Romper la puerta no suele ser la mejor opción cuando no se tiene la llave. Hay formas más prácticas y menos agresivas de hacerlo, según los expertos cerrajeros cerrajerosmadrid.group Llegar a casa después de una larga jornada de trabajo, o de una noche de fiesta, y al meter la mano en el bolsillo darse cuenta de que no se tienen las llaves, por dejárselas dentro y no darse cuenta, o peor aún, puede que alguien las haya sustraido con la intención de abrir cuando no esté su propietario en casa. También es posible haberlas perdido. ¿Qué hacer? Tal vez en ese momento lo que venga a la mente sea romper la cerradura y reparar el daño una vez dentro, aunque los cerrajerosmadrid.group tienen algunas soluciones más efectivas y menos traumáticas.

El 'truco' de la tarjeta de crédito

A menudo, se oye hablar de que con una tarjeta bancaria, o con una radiografía, es posible abrir una puerta sin romper la cerradura. También existe la creencia de que se trata de una invención, algún tipo de leyenda urbana. De hecho, se ve frecuentemente en alguna película o serie de televisión.

No es ninguna invención, aunque tampoco es la solución definitiva a todos los casos en los que las personas se queden sin llaves. Por ejemplo, las cerraduras modernas no se pueden abrir así, aunque sí es posible con otras más antiguas, siempre que no se haya echado la llave. Es decir, que si la puerta está cerrada solo con el resbalón, al introducir un plástico duro y flexible, y hacer un movimiento lento pero firme se puede evitar romper la cerradura de la puerta.

Eso sí, aunque puede parecer algo muy sencillo, la verdad es que se necesita un poco de pericia para conseguirlo, al menos a la primera. Hay quien ha visto hacerlo a cerrajeros Madrid group y ha tratado de copiarlo más adelante, comprobando que la facilidad con la que lo vio hacer se debe sobre todo a la experiencia.

Métodos profesionales de apertura de puertas

Existen una serie de herramientas destinadas a uso profesional, como las llaves bumping o los extractores de cilindros. Dependiendo de cuál sea la que se utilice se podrá volver a usar la misma llave o no, pero en cualquier caso se evita romper la cerradura, que es el objetivo.

Si se utiliza una llave bumping, la puerta se abrirá y no quedarán marcas. Se puede volver a usar la llave que se había quedado olvidada, si este es el caso. Si hay sospechas de que estas han sido sustraídas, tal vez sea mejor cambiar la cerradura para evitar que alguien lo tenga muy fácil para entrar sin permiso.

Con los extractores de cilindros, la cerradura no se rompe, aunque una vez abierta la puerta, lo recomendable es sustituir estos por otros nuevos, de modo que será necesario tener una llave diferente.

¿Funcionan siempre estos métodos?

Lo cierto es que no se trata de una fórmula infalible, por varios motivos. El más importante es que algunas cerraduras modernas disponen de sistemas de seguridad avanzada, que proporcionan protección contra métodos como el bumping debido a que algunas bandas de ladrones se han hecho con estas herramientas, y los fabricantes se han visto en la necesidad de actualizar los sistemas de apertura y cierre de puertas.

¿Cómo evitar romper la cerradura de la puerta cuando no se tienen las llaves y se cuenta con un sistema de última generación? Lo mejor es contactar con un profesional para que de la solución adecuada. En https://cerrajerosmadrid.group son expertos en abrir cerraduras sin romperlas, reduciendo tanto el tiempo que se tarda en abrir y reparar, como en costes. Al fin y al cabo, poder seguir usando la misma cerradura es mucho más barato que tener que arreglarla o cambiarla.