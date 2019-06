Control horario laboral - Arpen Technologies lanza una nueva herramienta para cumplir con la nueva ley

La agencia digital Arpen Technologies lanza una nueva herramienta que facilitará a las empresas y trabajadores el cumplimiento de la nueva ley reguladora del horario laboral Barcelona, España - La compañía de desarrollo tecnológico Arpen Technologies anunció hoy el lanzamiento de su nueva herramienta de control horario laboral, Clockia. La compañía ha pasado los últimos meses evaluando las actualizaciones del algoritmo de dicha herramienta y creando nuevas estrategias de diseño, codificación y optimización para garantizar que sus clientes dispongan de una herramienta eficaz y fácil de usar.

La compañía ha logrado crear con esta herramienta la solución a la problemática que las empresas se han encontrado con la nueva ley del control horario en las empresas puesta en vigor el pasado 12 de mayo; cómo aplicar de manera correcta y fácil la ley sobre el control horario en su empresa.

Clockia permite llevar un control de entradas, salidas y descansos y realizar así un cálculo fiel de las horas extra de los trabajadores. Además, incluye una generosa cantidad de útiles funcionalidades como gestión de los horarios del personal, obtención de resúmenes e informes por periodos, crear listas de tareas y/o eventos o marcación de asistencia con un solo toque o por código QR, una de las formas más sencillas de fichar en el trabajo.

Asimismo, esta herramienta logra incorporarse en el día a día de la jornada laboral de manera rápida y sin tener que desviar la atención del ritmo de trabajo en saber si se está cumpliendo dicha ley de manera correcta o no.

El fundador y CEO de Arpen Technologies, afirma:“Francamente, la creación de la herramienta Clockia ha sido una de las mejores creaciones para las empresas. Creo que muchas de ellas están teniendo problemas con la aplicación correcta de la ley del control del horario laboral. Los negocios siempre han procurado tener un control horario del personal, sin embargo, se ha comprobado en muchas ocasiones que estos sistemas son fácilmente falseables y no tienen en cuenta el rendimiento completo del trabajador. Ahora, estas situaciones ya no tienen cabida con la aplicación de la nueva ley, por lo que no disponer de la herramienta correcta se puede convertir en un problema ya no sólo de eficacia empresarial sino también legal”.

Continúa diciendo: “Clockia equilibra un estilo creativo con un diseño y codificación amigables. Como diseñadores digitales y programadores, tenemos que crear algo nuevo que haga una impresión al tiempo que muestra nuevas tecnologías y características".

Acerca de Arpen Technologies

Arpen Technologies es una agencia digital establecida en Barcelona y cuya trayectoria, aun siendo joven, es meteórica. Su especialización es el diseño web, diseño de aplicaciones móvil y programas de gestión. También ofrecen servicios de marketing digital, SEO y consultoría tecnológica.

Para obtener más información sobre la herramienta Clockia comuníquese con Arpen Technologies.