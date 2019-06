La crioterapia es un método muy eficaz para combatir el dolor de cabeza crónico, afirma Cryosense Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 16:11 h (CET) Cryosense ha concluido tras muchos estudios realizados para conocer los efectos de la crioterapia que se trata de un método alternativo muy eficaz para, entre otros beneficios, aliviar el dolor de cabeza crónico El dolor de cabeza crónico es un problema que afecta hoy en día a muchas personas, las cuales tratan de ponerle freno a través de distintas técnicas que prometen grandes resultados y que, a la larga, no obtienen los resultados deseados.

Cryosense lleva a cabo diversos estudios para determinar los efectos que tiene la crioterapia sobre el cuerpo entero, así como los avances que implementan en sus equipos para mejorar aún más las prestaciones en términos de calidad y seguridad de sus cabinas.

El dolor de cabeza crónico es una de las patologías sobre la que más beneficios consigue la crioterapia; todo dolor crónico puede ser un auténtico impedimento para desempeñar las actividades rutinarias a todo aquel que lo padece, ya se presente como migraña, dolores provocados por una tensión muscular o presentados en brotes.

Los análisis realizados por los especialistas de estos temas han concluido que la exposición del cuerpo a temperaturas extremas (de hasta -196ºC) en un breve periodo de tiempo se asocia a unos beneficios importantes para acabar con el dolor de cabeza crónico, con resultados muy positivos en aquellas personas que acusaban este problema y que recurrieron a la crioterapia como una técnica alternativa para combatirlo.

El efecto analgésico, clave

Especialmente, el dolor de cabeza causado por tensiones musculares se reduce drásticamente con las sesiones en la criosauna, gracias al alivio del dolor en el cuello y hombros por el efecto analgésico de la crioterapia.

Además, la liberación de endorfinas ayuda en la reducción del cansancio mental que provocan los cuadros de estrés.

La aplicación de frío, por tanto, acaba con la tensión muscular y, en última instancia, con el dolor de cabeza que se origina por esta, en la mayor parte de los pacientes que se han dado sesiones en las máquinas de crioterapia más avanzadas del mercado y que no han dudado en repetir.

Cryosense es líder en la fabricación y venta de máquinas de crioterapia, con muchos años de experiencia a la vanguardia de esta técnica a nivel mundial, de la que se han podido aprovechar deportistas de élite y celebridades que buscan todos los beneficios que la ofrece la crioterapia.

