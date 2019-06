GN media con los grandes actores tecnológicos para que la conectividad Bluetooth priorice a los audífonos Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 15:27 h (CET) La firma danesa toma la delantera en el nuevo protocolo que conectará los audífonos a televisores, teléfonos inteligentes y, posteriormente, a infraestructuras públicas Madrid 14 de junio de 2019. GN ha asumido un papel principal en el desarrollo de un nuevo protocolo Bluetooth que permitirá a los audífonos conectarse directamente con cualquier Smartphone, televisor e incluso con infraestructuras públicas que emitan sonido.

La traducción simultánea en el mismo oído en cines, aeropuertos o estaciones de tren será solo una de las ventajas con las que cuenten los audífonos del futuro dotados con este sistema.

En las reuniones recientes del grupo Bluetooth Special Interest Group (SIG) en París, Thomas Olsgaard, vicepresidente de Plataformas de Hardware en GN Hearing ejerció como portavoz de la industria europea de audífonos.

Thomas instó a la plataforma SIG de Bluetooth, de la que forman parte como actores principales Google, Apple, Android, Intel y Bose, a garantizar que la transmisión de audio sea prioridad absoluta de los sistemas futuros.

GN desarrolló los primeros audífonos Made for Apple en 2014, y está muy cerca de lanzar audífonos con conectividad directa para móviles Android. Como empresa pionera de la industria a la hora de desarrollar audífonos con conectividad vía 2.4 GHz, es lógico que GN liderase la creación de un nuevo estándar Bluetooth para la industria.

El nuevo perfil de audífono Bluetooth (HAP) en el que se trabaja en la actualidad creará un protocolo estándar en el sector, haciendo posible que los usuarios de ayuda auditiva escuchen el audio proveniente de cualquier dispositivo o fuente generadora de sonido sin ningún dispositivo intermedio a través de sus audífonos.

En la actualidad, la mayoría de los usuarios de audífonos puede conectarse con el sonido de lugares públicos que tienen instalado el sistema de teleloop. Teleloop fue implementado en la década de los 50, pero requiere una instalación compleja. La solución Bluetooth HAP es más simple y requiere un menor mantenimiento que Teleloop. "Teleloop es una tecnología sólida, pero antigua. Nuestro objetivo es lograr algo igualmente sólido, pero aprovechando todas las tecnologías con las que contamos hoy", dice Thomas. La instalación del nuevo sistema dependería, por supuesto, de los acuerdos que se puedan llegar a alcanzar en el futuro con los propietarios de infraestructura pública.

La innovación de GN en su ayuda auditiva siempre va encaminada a lograr que los usuarios de audífonos experimenten una audición natural. Sin embargo, a medio plazo, con la llegada del 5G, Bluetooth HAP y los nuevos teléfonos inteligentes y dispositivos multimedia, será incluso posible que los usuarios de audífonos realmente tengan ventajas sobre los normoyentes. Gracias a proyectos como el de la Inteligencia Artificial que desarrolla GN, los audífonos no solo sabrán que el usuario está en el aeropuerto y podrán conectarle con su audio, sino que también sabrán su destino, en función de la información que el usuario proporcionó libremente al comprar los billetes, y podrán ayudarle en la gestión del viaje.

Ser capaz de escuchar las traducciones de manera simultánea en el oído, u otros beneficios que ni siquiera se puede imaginar hoy, significa que incluso personas sin pérdida auditiva podrían llegar a considerar el uso de audífonos o dispositivos con las mismas funcionalidades sólo por estas prestaciones. "Cuando llegue el momento en que realmente los hipoacúsicos cuenten con ventajas por usar audífonos sobre quienes tienen audición normal, habremos eliminado definitivamente el estigma. Y eso será todo un hito significativo", termina Thomas.

