Los IV IED Design Awards premiaron anoche el mejor diseño

viernes, 21 de junio de 2019, 14:07 h (CET) La premiada de honor de la noche ha sido Katharine Hamnett, una de las activistas más prominentes del mundo de la moda mundial, en lucha por la sostenibilidad del sector desde hace más de 30 años y conocida en todo el mundo por ser uno de los nombres de la moda británica contemporánea. Álvaro Catalán de Ocón (mejor diseñador de producto), Join Life de Inditex (moda sostenible), o el galardón recogido por Kike Sarasola, para Room Mate hoteles (mejor interiorismo), fueron algunos de los otros premiados La cita anual con el mejor diseño, los IED Design Awards, celebraron su IV edición en la tarde de ayer, en el marco de los jardines de la Embajada de Italia en Madrid.

Estos galardones anuales, que premian los proyectos e iniciativas que durante el último año han contribuido a poner en valor el papel del diseño y la creatividad en la sociedad, costan de 18 categorías que engloban el mundo de la moda, el diseño audiovisual y tecnológico, el branding, el management relacionado con el diseño, el interiorismo y el diseño de producto, y que han tenido como broche final un galardón honorífico a toda una carrera dedicada al diseño, otorgado a la diseñadora y activista británica Katharine Hamnett.

Tras un discurso introductorio de Giusi Lara, recientemente nombrada directora de IED Madrid, en el que destacó los valores positivos del diseño y la relevancia de este en el mundo actual, declarando “nuestra misión como diseñadores tiene, hoy más que nunca, una clara misión: poner el diseño al servicio de la sociedad para construir realidades mejores”, se dio paso a la entrega de premios.

Premiada de honor : Katharine Hamnet

El premio honorífico, el más esperado de la noche, se otorgó a Katharine Hamnett, una de las activistas más prominentes del mundo de la moda mundial, en lucha por la sostenibilidad del sector desde hace más de 30 años y conocida en todo el mundo por ser uno de los nombres de la moda británica contemporánea.

Sobre su premio, Katharine Hamnett ha declarado “sentirse profundamente agradecida a IED Madrid por premiar los logros de su carrera, y a la vez con el empeño de que todavía me queda mucho por hacer” refiriéndose a su campaña por una moda más sostenible y ecológica. En su discurso de agradecimiento aprovechó para reiterar su llamamiento sobre la importancia de la búsqueda de la sostenibilidad en el negocio de la moda actual, a la vez que señalaba su camiseta, con el mensaje “Global Green New Deal Now”.

Inventora de la camiseta con eslogan, promotora del algodón orgánico desde los 80, y "Diseñadora del Año" por el British Fashion Council en 1984, es todavía hoy una figura muy activa en el mundo de la moda, participando en muchas iniciativas ecológicas e impartiendo conferencias sobre la sostenibilidad en todo el mundo. Nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 2010 por los servicios prestados a la industria, hoy en día sigue dirigiendo su marca de ropa homónima, comprometida a trabajar únicamente con productos elaborados de forma ética y tan respetuosa con el medio ambiente como sea posible.

Sobre el premio honorífico a Hamnett, Giusi Lara, directora de IED Madrid, ha declarado "me siento muy satisfecha con el hecho de que el premio se otorgue a esta increíble diseñadora, que cambió la percepción de las cosas dentro de la industria de la moda con 30 años de antelación. Ahora, hablar de sostenibilidad, medio ambiente o derechos de los animales, es algo común, pero ella fue la pionera".

Premiados y categorías

En la rama de diseño de moda, el galardón a mejor dirección creativa ha sido para la diseñadora Pepa Salazar, y Corres Madrid ha ganado el premio a la mejor colección de accesorios. El mejor proyecto de moda sostenible ha recaído en Join Life, de Inditex, una colección transversal de prendas que se producen utilizando los mejores procesos y las materias primas más sostenibles. El premio a mejor comunicación de moda lo ha ganado la productora Canada, por sus Fashion films para marcas como Palomo Spain, Miu Miu o Stella Mcartney, entre otras.

El premio a mejor diseño digital fue para el Museo Reina Sofía por el proyecto "Repensar el Guernica", una nueva forma de acercar al gran público esta obra, clave en su colección y en la historia del arte mundial. El premio a mejor ilustración fue para el trabajo del dúo Cachete Jack para el Ayuntamiento Madrid por "Sus derechos, nuestros deberes", una campaña dedicada a los derechos de la infancia. La Editorial Santillana se alzó con el premio al mejor diseño gráfico por su libro "La fabulosa historia de la democracia". Y el premio a mejor proyecto de fotografía fue para Nicolás Combarro por la película documental "La línea de sombra" sobre Alberto García-Alix. La última categoría de la rama Visual, “Mejor proyecto audiovisual”, ha recaído en Utopicum, por su trabajo para Pepe Jeans, “this is not a shoe”.

En lo que a las categorías de interiorismo y diseño de producto se refiere, el premio a mejor diseñador de producto ha sido para Álvaro Catalán de Ocón. Los mejores diseñadores de packaging han sido LaCía, y el mejor proyecto de ecodiseño ha recaído en “Mares Circulares”, una iniciativa de Coca-Cola. El mejor diseño de interiores lo ha recogido Kike Sarasola, para el grupo Room Mate Hoteles, caracterizado por una fuerte apuesta por el diseño desde sus inicios. Design for Change Spain, una iniciativa mundial impulsada por el indio Kiran Bir Sethi para la transformación y creación de agentes de cambio a través del diseño, y cuya plataforma española se ha convertido en la más importante en Europa, ha sido la ganadora del mejor proyecto de innovación social relacionado con el diseño.

En las categorías de Management relacionado con el diseño, se encuentra como ganador de la mejor propuesta de emprendimiento a Transplant Biomedicals, una compañía que desarrolla y diseña estrategias médicas innovadoras para mejorar la preservación de órganos, tejidos y células contribuyendo al bienestar de pacientes de trasplante en todo el mundo. La mejor campaña integrada ha sido para Toyota por la campaña "Conduce como piensas", y la categoría a mejor Start Up digital ha sido para categoría es Unicoos, una Start Up que ha acercado y facilitado la educación gratuita en materias como matemáticas, Física, Química y Tecnología de Secundaria, Bachiller y primeros cursos universitarios a más de un millón de alumnos en todo el mundo a través de internet.

