Turinea apuesta por el turismo responsable destacando a las rutas sostenibles

El portal de rutas Turinea, en su compromiso por fomentar el turismo responsable, destacará en su web a las rutas que apuesten de alguna manera por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, dándoles prioridad entre sus contenidos Las rutas sostenibles deben cumplir una serie de requisitos como que estén conformadas no solo por equipamientos sostenibles sino también que su red de alojamientos, empresas de actividades, sitios a visitar o centros de interpretación, estén comprometidos con la sostenibilidad y con el desarrollo local de alguna manera.

“Se trata de dar un giro. En este momento las rutas se incluyen por orden alfabético, pero a partir de ahora daremos más relevancia a las que demuestren su compromiso con el turismo responsable” comenta Javier Sánchez, gerente de Turinea.

La plataforma aglutina a rutas de referencia promovidas principalmente desde la Administración Pública. Están distribuidas en 9 categorías: turismo cultural, gastronómico, activo, industrial, de salud, de naturaleza, rural, religioso y enoturismo. Hay rutas de todo tipo; provinciales, intercomunitarias, senderos locales o itinerarios por etapas como la ruta de Santiago o la de Carlos V, por ejemplo. Hay rutas de senderismo, vías verdes para hacer en bicicleta, rutas para hacer en coche, etc. Las más visitadas según temática son las culturales. “Las que se llevan la palma son las rutas culturales; las rutas del vino y las gastronómicas también destacan entre las preferidas de los visitantes” sostiene Sánchez.

En su apuesta por el turismo responsable, posicionarán en primer lugar a las rutas más comprometidas con la sostenibilidad, pero no se olvidarán de las demás. Las que no cumplan todos los requisitos, no serán eliminadas, sino aconsejadas y orientadas para que mejoren sus puntos flojos y puedan subir también de posición en el portal.

Turinea es un portal web de dinamización turística que aglutina a la mayoría de rutas que están disponibles para el público en el estado. Cuenta a día de hoy con 472 rutas, casi todas en España, aunque ya hay alguna europea. Centrados ahora en el tema de las rutas sostenibles, tienen intención de abarcar también rutas internacionales en un futuro.

Fuente: Servicios Periodísticos