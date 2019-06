La Palabra es de todos



La Palabra nos habla Con la Palabra somos La Palabra nombra el mundo La Palabra informa La Palabra nos da aviso.



La Palabra es caballo La palabra es una mano que toca una puerta La palabra es un grupo de gente jubilosa La palabra es esperanza La palabra no se compra



La palabra es un puente que hay entre dos corazones de la verdad a la verdad.



Hay más sonidos en este mundo pero no son la palabra, no es la palabra la de los fusiles en alto, la palabra no firma para matar nuestros cielos, nuestra casa. En la palabra no cabe la traición, ni los cercos, ni la trampa. Por eso digo que la Palabra es un caballo.



La palabra no se vende a intereses espurios. Nosotros defendemos la palabra.

Ángel Padilla



[Poema dedicado a las/os periodistas del periódico "Levante de Castellón", en la concentración del 19 de junio -poema leído en dicha concentración- en que los trabajadores del rotativo convocaron a los ciudadanos de la provincia de Castellón que quisieran sumarse al rechazo del cierre de un periódico que funcionaba tan bien, cierre en forma tan oscura y fulminante, redistribuyendo a otros lugares a algunos de los periodistas y a otros, echándolos al paro. Un rotativo que llevaba 28 años de vida informativa en Castellón, de hecho, el único eficaz, veraz, diverso, abierto y sincero y humano con toda la verdad de la noticia que se publica en papel. El periódico funcionaba maravillosamente, gestionaba un monto de información importante y cada día de una forma extraordinariamente expresada y ordenada, intentando, y lo lograban, dar voz a "la noticia", insisto, a lo real, y a lo real que ocurre en todos los ámbitos, incluso de las luchas sociales, el animalismo era muy bien tenido en cuenta y en sus páginas tenía siempre un buen recibimiento cuanto ocurría de relevante en tal materia; el movimiento LGTBI, las protestas diversas sociales e importantísimas que llevan a cabo constantemente los yayoflautas, en fin; somos tantos los que nos quedamos desvalidos de ese altavoz y ventana que el desaliento no es sólo de los trabajadores sino de la ciudad de Castellón por casi entero, salvo la otra parte que seguirá comprando un periódico taurino y derechoso llamado "Mediterráneo", por el que no ha pasado por encima la apisonadora de la empresa "Prensa Ibérica" (menudo nombre, ¿eh?, hiede a armadura y a establo) que de un cepillazo ha comprado a Zeta, firma propietaria del "Levante de Castelló", manteniendo intacto y, quiere, más flamante aún, el libelo nombrado antes, un periodismo de poca ala, pedestre, disperso y de comunicación casi siempre de presunta mala contrastación, o con un presunto sesgo, en muchos sentidos. Ja, y con colaboradores más rancios... Una columna de opinión que leí, para reírme (a veces cogía esas hojas amarillas para reírme de lo malo que es, y en la columna, el "pensador", después de decir las tonterías más banales, en un punto y aparte calza la frase: "¡He dicho!". Con eso se refleja lo que campa por allí.



En fin, los profesionales afectados del Levante de Castelló se muestran, aunque molestos y, es normal, todavía en shock, porque la carta de despido les ha llegado el mismo día que convocaron concentración, con lo que pasaron el día sin preparar el periódico del día siguiente, de brazos cruzados -todo un sinsentido, desde luego, pienso y es claro, pensado a mala idea-, digo, ellas y ellos lucharán por seguir haciendo periodismo del bueno, sea donde sea. Sólo los mediocres caen ante las patadas de los enanos. Los gigantes nunca caen. Además, entre unas 300 personas que acudimos a apoyar la concentración, creo les dimos algo de fuerza, espero.



Nos golpean a los que amamos la verdad y lo diverso, pero aunque nos hagan caer, nuestra huella y voz seguirá en el aire como bandera cada vez más alta. Que compren todo lo que quieran los capitalistas y esa Nada de "La Historia Interminable", que la verdad, la Verdad, no tiene precio, y se reparte y escapa de cualquier lugar, para hablar, para avisar, y para formar comuna.