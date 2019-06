Wayra colabora con Campus IFEMA Thinkids para formar a más de 400 niños en emprendimiento e innovación Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 17:11 h (CET) El Campus IFEMA Thinkids 2019 busca que más de 400 niños desarrollen la creatividad, la imaginación y el talento con el fin de impulsar la cultura emprendedora en España. Los participantes tendrán que elaborar un proyecto emprendedor bajo la metodología Thinkids 3i desarrollada en el centro de emprendimiento del MIT dirigido por Bill Aulet Wayra España ha unido fuerzas con Thinkids para colaborar en el próximo Campus IFEMA Thinkids 2019, un Campus de verano pensado para formar a futuros líderes emprendedores. Con esta iniciativa, el hub de innovación abierta de Telefónica va más allá de la inversión en startups maduras y tecnológicas contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor español y de la cultura startup entre los jóvenes españoles.

El proyecto educativo Thinkids, lanzado en 2012 y basado en proyectos Learning by Doing-Playing, desarrollado en el MIT Lab de Standford, se centra en desarrollar la creatividad y la imaginación desde los 9 años para fomentar el espíritu emprendedor. Para ello, se utilizan dinámicas de inteligencias múltiples y la metodología de proyectos THINKIDS 3i basada en potenciar la imaginación, la investigación y la ideación.

Wayra España formará parte de las actividades de Campus IFEMA Thinkids 2019 con la mesa redonda ‘Aprender a emprender’ en la que Santiago Lagier, fundador de Brandtrack, startup participada por Wayra, explicará a los alumnos cómo ha convertido su pasión por la música en un proyecto vital y en una startup de éxito a nivel mundial. Además, Wayra compartirá con los más pequeños las claves para realizar un pitch de éxito y cómo vender desde el punto de vista de una startup.

“Queremos comprometernos con las generaciones futuras y enseñarles las asignaturas que no se imparten en los colegios. Los niños y adolescentes tienen la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista único: si les ayudamos a desarrollar sus capacidades y convertir sus ideas en un proyecto escalable se convertirán en los líderes del futuro’”, destaca Andrés Saborido, Country Manager de Wayra España.

Al campus, que tendrá lugar en la Feria de Madrid del 1 al 12 de julio, asistirán más de 400 niños y jóvenes de entre 9 y 16 años acompañados por 40 BigKids, expertos en Thinkids. Los participantes asistirán a talleres y dinámicas de Inteligencias Múltiples donde desarrollarán diferentes competencias como pensamiento abstracto, autoestima, hablar en público o relaciones sociales, entre otras. Además, desarrollarán su propio proyecto emprendedor bajo la metodología Thinkids 3i desarrollada en el centro de emprendimiento del MIT dirigido por Bill Aulet.

Desde Thinkids, Jaime del Barrio, cofundador de Thinkids Project, recuerda la necesidad de formar, desarrollar y potenciar la imaginación, creatividad, curiosidad y liderazgo con valores, desde etapas tempranas. De esta forma, señala, se podrá crear una sociedad innovadora capaz de encontrar soluciones a problemas y necesidades de este mundo formando hoy a los emprendedores del mañana.

Este 2019, Thinkids adquiere una nueva dimensión gracias al apoyo y empuje del propio espíritu emprendedor de IFEMA y espera consolidarse como el Campus Educativo de la imaginación, la creatividad y la innovación, para que sean miles de niños y jóvenes de Madrid y toda España los que adquieran competencias y habilidades emprendedoras, imprescindibles para nuestra sociedad y futuro.

