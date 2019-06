Jorge Ballario pone su rigor profesional al servicio del lector en su libro "Trampas que enferman" Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 15:22 h (CET) Un golpe de realidad para el individuo actual, que vive dentro de una vorágine tóxica de exceso de información y consumo Jorge Ballario ha publicado con la editorial Caligrama un ensayo extenso que viene a colación con la realidad más inmediata al hombre. Su libro, Trampas que enferman, supone una reflexión, contrastada durante largos años de trabajo de investigación y campo, acerca de la verdad que circunda al ser humano.

El escrito concibe al hombre como el propio creador de todas aquellas trampas que están acabando por enfermarlo. Él, y solo él, ha dirigido su inteligencia hacia la composición de una sociedad llena de posibilidades para su desarrollo, pero de forma colateral también ha generado un espacio tan vasto que lo supera. El individuo vive rodeado de estímulos que tienen apariencia de progreso, de evolución y que, sin embargo, lo intoxican y lo enferman.

"La mayoría de personas vive en el consumismo, tironeada, incitada y hasta exictada por el océano más fantástico que el hombre hay creado".

A medida que el el ser humano crece, va desarrollando su personalidad y esta se va acomodando al medio en el que vive. Los desajustes emocionales y psicológicos, mostrará el autor, pueden acabar derivando en una respuesta biológica del organismo, que no sabe cómo abarcar lo que le cocurre. Lejos de sosegar esta situación, la hiperestimulación cultural, mediática, tecnológica, etc., la complica y provoca dolencias agudas, como el estrés o la ansiedad. Tales dolencias pueden complicarse hasta dar lugar a enfermedades graves o incluso la muerte.

"Tanto la salud humana como la de nuestro planeta se ven afectadas por una causa común: la vorágine cultural y mediática, vinculada al depredador turbocapitalismo actual, que, como agujero negro, se devora tanto los recursos naturales como gran parte de las potencialidades del hombre. Él, en esas circunstancias, es sometido a una brutal competitividad, causante de estrés, desgaste, enfermedad, invalidez y muerte".

Para intentar curar estos problemas de salud, se recurre a la medicina científica, a la ingesta de medicamentos, como única vía posible. Y se suele olvidar el estudio emocional, la gestión de los sentimientos. En Trampas que enferman, Jorge Ballario abre el planteamiento hacia la importancia de la colaboración de disciplinas como el psicoanálisis e invita a abrir la mirada más allá del casi despotismo de la medicina occidental.

El ensayo lo conforman cinco partes, una de ellas de casos reales. En el resto reflexiona sobre el individuo y la sociedad, la superstición y la sujestión, la ciencia y el psicoanálisis, y el concepto de enfermedad frente al de salud. El estilo del autor es cercano y riguroso, sin el objetivo de ser instructivo, sino meditativo y ponderado.

"El hombre occidental, para lograr su armonía y paz interior —base esencial del bienestar y de la salud—, debería lograr una sabia conjunción entre los aportes que el dominio de la tecnociencia le otorgó y los beneficios que el cultivo de su esfera simbólica y espiritual le depararían".

Jorge Ballario ha publicado con anterioridad Las ventanas del deseo: un intenso recorrido por nuestro pasaje interior, Mente y pantalla: el documento mágico de la computadora y Las imagenes ideales. Ahora vuelve a lanzar al mercado un libro de interés general que recorre cuestiones de vital importancia para el bienestar general del individuo. Es un ensayo que acerca la vista de aquel a lo que se encuentra detrás de lo que le rodea, de su día a día, para entender factores que afectan a su salud de los que probablemente no es consciente.

