jueves, 20 de junio de 2019, 13:18 h (CET) Trabajo en equipo, idiomas, liderazgo y coaching, metodología de trabajo, claves para emprender, innovación y creatividad: algunas de las habilidades que millennials y centennials buscan aprender para afrontar el futuro laboral El pasado miércoles 5 de junio se celebró en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el evento "Trabajo: cómo ganar la batalla del futuro", organizado por el periódico LA NACION y McDonald´s, el cual volvió a poner en la mesa de debate el presente y futuro laboral de las generaciones llamadas millennial (nacidos entre principios de los '80 y mediados de los '90) y centennial (a partir de 1997). Mariela Mociulsky, directora general y socia fundadora de la consultora Trendsity presentó un nuevo estudio cuyos resultados acaban con el mito extendido de que las nuevas generaciones apuestan por trabajos cambiantes y no desean la estabilidad tan valorada por las generaciones anteriores, y revela que buscan la estabilidad en el trabajo, pero entendiendo que el empleo debe contemplar una armonía con el bienestar y el estudio.

McDonald’s llevó a cabo en 2017 otro estudio sobre 400 jóvenes que refleja también que valoran la estabilidad: el 37% dijo que busca una relación de dependencia, el 23% contratos por proyecto, el 21% ser freelance y el 19%, un contrato a tiempo determinado.

En cuanto a otros aspectos, se trataron temas como su primer empleo y qué les gustaría aprender en él: un 40% dijo que trabajo en equipo, otro 40% idiomas, un 35% liderazgo y coaching, un 32% metodología de trabajo, un 31% claves para emprender; y un 30% innovación y creatividad.

Estas habilidades son fundamentales y altamente demandadas en el mercado laboral actual. Fenómenos como el del coaching aumentan cada vez más, en el ámbito personal y el empresarial. También llamado coaching ejecutivo, el coaching empresarial se enfoca en conseguir que las personas que forman parte de una compañía, ya sea de pequeño o gran tamaño, den lo mejor de sí mismas y logren así llegar a los objetivos marcados, o afronten cambios y desafíos a todos los niveles, algo habitual en el mercado laboral, que está en constante cambio y renovación. Grupo Emociona ofrece cursos de coaching empresarial apostando siempre por una metodología orientada a resultados reales, usando técnicas que potencien el talento de sus empleados y les llevan a dar lo mejor de sí mismos.

Teniendo en cuenta las preferencias de las generaciones de jóvenes, se puede concluir que las habilidades más humanas siguen teniendo gran peso frente a las habilidades técnicas y puramente académicas, no se debe olvidar que quienes forman cualquier empresa, al fin y al cabo, son sus personas, sus empleados.

Sobre Grupo Emociona

El Grupo Emociona tiene su origen en 1.997 y su fundador fue Eduard Escribá Solano. Son expertos en el diseño de modelos de actuación vinculados con la formación, el coaching, la creatividad y la consultoría en Recursos Humanos, que permiten desarrollar un paquete de valor diferencial altamente competitivo.

