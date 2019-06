Barceló Bávaro Grand Resort, gana el certificado de excelencia de Tripadvisor 2019 Comunicae

jueves, 20 de junio de 2019, 13:02 h (CET) El Complejo Barceló Bávaro Grand Resort se hizo con el prestigioso Certificado de Excelencia de Tripadvisor 2019 Barceló Bávaro Grand Resort se hace con el prestigioso reconocimiento de excelencia 2019. Por 5º año consecutivo, el complejo, se posiciona como uno de los más valorados por los usuarios.

La naturaleza del Certificado de Excelencia de Tripadvisor, es reconocer a los establecimientos que demuestran un continuo servicio y compromiso de excelencia a sus clientes. Por ello, el galardón, tiene especial importancia para Barceló Bávaro Grand Resort.

El proceso de selección de los ganadores del Certificado de Excelencia, se basa en varios parámetros que miden la cantidad, calidad y opiniones y valoraciones de los huéspedes y clientes en el último año. Además, la plataforma valora la antigüedad del negocio y la clasificación de popularidad y alcanzar al menos cuatro puntos en Tripadvisor.

Hace más de 35 años, se inauguró Barceló Bávaro Grand Resort, uno de los más completos complejos en República Dominicana de la mano de una de las compañías turísticas más importantes del mundo, siendo la primera cadena española en llegar al Caribe, la cual, a día de hoy, continúa aportando vocación de servicio al huésped, siempre con una actitud abierta, cercana y lejos de pretenciosa.

Ambos hoteles del resort (Barceló Bávaro Palace y Barceló Bávaro Beach – Adults Only), han obtenido el Certificado de Excelencia de Tripadvisor:

“Es un privilegio seguir manteniendo los estándares de calidad y exigencias de nuestros huéspedes año tras año”, Sandy Pfeil, Directora Barceló Bávaro Beach Adults Only

“Estar siempre a la altura de las expectativas de nuestros huéspedes, es la máxima de Barceló Hotels & Resorts y es un orgullo para nosotros seguir consolidando la propiedad como un referente en satisfacción al cliente”, Javier Cordero, Director Barceló Bávaro Palace.

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort:

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, el Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, el Barceló Bávaro Beach Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor.

Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un ‘Beach Front All Inclusive Resort‘ inigualable.

Acerca de Barceló Hotel Group:

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.