Etiquetados y hundidos Extremizar al personal, el deporte de moda Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

jueves, 20 de junio de 2019, 10:15 h (CET) -Presidente, presidente. Tenemos un problema. Al parecer un grupo de científicos dice que España se está hundiendo por la derecha.



-Eso es grave. Allí esta Gandia, Benidorm, las Baleares. Y ahora que empieza a apretar el calor.



-Especialmente por ello



-¿Quien dice que lo ha dicho?



-Un estudio firmado por 40 científicos.



-CientÍficos...¿aún nos quedan?



-Al principio pensábamos que estaba realizado desde un Starbucks de Hamburgo donde suelen trabajar la mayoría, pero al parecer hablamos de científicos sociales, politólogos. Estos consiguieron enchufarse a última hora en televisión



-Y el estudio dice que...



-Dice que el hundimiento es por sobrepeso, saturación. Al parecer los medios de comunicación advierten que en vez de uno, ahora hay 3 partidos en la ultraderecha.



-¿Y nosotros?



-Nosotros ya somos oficialmente derecha. A mitad del espectro, conservadores.



-Ay. Si Suresnes levantara la cabeza. ¿Y el resto?



-Esquerra Republicana y nacionalistas variados aparecen en el mapa aún más a la derecha que el Mar Caspio.



-¿Iglesias?



-Centro reformista a secas. Únicamente izquierda unida aparece algo socialdemócrata.



-Estamos muy escorados, con razón esto se hunde. ¿Soluciones?



-Las de siempre. Filtrar que al parecer Ciudadanos son Centro Izquierda, y que Irene y Pablo están constituyendo un Soviet en Galapagar.



-¿Será suficiente?



-Tendremos que llevar menos corbatas. La imagen dice mucho.



-No me has respondido.



-Estoy pensando cuanto costará cambiar el ferry a Formentera por un batíscafo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los orígenes históricos del derecho premial El derecho premial ayuda a la Administración a realizar su labor de fomento otorgando premios y recompensas a los ciudadanos Fastos “El amor, a día de hoy, para que se haga fuerte, necesita, como poco, sus dosis de ojos y emoticonos” Una llamada a entenderse “El mundo se ha vuelto oscuro, porque sus moradores no son claros, ni en sus lenguajes, ni en sus miradas, ni tampoco en sus acciones” El dilema de los conservadores británicos Los candidatos conservadores han tenido ya dos debates. Uno en el domingo sin la participación del favorito (Boris Johnson) y otro el martes donde si participó él pero no Dominic Raab, quien fue desclasificado dos horas antes Tezanos, curiosidad y algo más Como sociólogo y Presidente del CIS, aprovechó el final para opinar (¿aleccionar, condicionar, amedrentar?) sobre la realidad del momento