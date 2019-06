Mañana se entregan los IED Design Awards, premios al mejor diseño Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 17:14 h (CET) La gala anual organizada por IED Madrid premia los mejores diseños y profesionales del año, en categorías que comprenden desde el diseño de moda, al gráfico, audiovisual o de interiores. La estrella de la noche será la diseñadora británica Katharine Hamnett, que recogerá el premio de honor a toda una carrera Diseño de interiores, gráfico, audiovisual, de moda, de producto: IED Madrid hace un homenaje anual a todos aquellos que de alguna manera forman parte del mundo del diseño (marcas, profesionales, emprendedores o colectivos) premiando los proyectos e iniciativas que durante el último año han contribuido a poner en valor el papel del diseño y la creatividad en la sociedad. Para lograr este objetivo de dar relevancia al buen diseño, IED Madrid creó en 2016 sus premios IED Design Awards, cuya cuarta edición se celebrará mañana.

Las categorías propuestas este año engloban el mundo de la moda, el diseño audiovisual y tecnológico, el branding, el management relacionado con el diseño, el interiorismo y el diseño de producto, y tendrán como broche final un galardón honorífico a toda una carrera dedicada al diseño, otorgado a la diseñadora y activista británica Katharine Hamnett, premio acerca del cual Giusi Lara, directora de IED Madrid, ha declarado "me siento muy satisfecha con el hecho de que el premio se otorgue a esta increíble diseñadora, que cambió la percepción de las cosas dentro de la industria de la moda con 30 años de antelación. Ahora, hablar de sostenibilidad, medio ambiente o derechos de los animales, es algo común, pero ella fue la pionera".

Hamnett influyó en la política y la cultura popular británica con la fuerza de su trabajo, especialmente en la década de los 80, gracias a los eslóganes de sus camisetas, con mensajes tan directos como "SAVE WHALES" "USE A CONDOM" O "PEACE". Además, fue la primera diseñadora en ganar el premio "Diseñadora del Año" del British Fashion Council en 1984, un reputado premio que posteriormente han ganado nombres de la talla de John Galliano, Vivienne Westwood, Alexander McQueen o Stella McCartney.

En la actualidad, ya septuagenaria, no ha cejado en su empeño por hacer campaña para cambiar el sector de la moda desde dentro, participando en muchas iniciativas ecológicas e impartiendo conferencias sobre la sostenibilidad en todo el mundo. En 2010 fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico por los servicios prestados a la industria y hoy en día sigue dirigiendo su marca de ropa homónima, comprometida a trabajar únicamente con productos elaborados de forma ética y tan respetuosa con el medio ambiente como sea posible.

El IED Madrid es un Centro Privado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño que pertenece al Grupo IED, un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad, habiéndose convertido no sólo en un importante centro de enseñanza del diseño sino en un agente cultural clave de la ciudad, organizando multitud de actividades mensuales abiertas al público y gratuitas, dedicadas a poner en relevancia el valor del diseño en la sociedad, como son exposiciones, actividades, talleres y charlas.

