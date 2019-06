Novicap prevé financiar 1.000 millones en 2021 Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 17:19 h (CET) La empresa supera los 100 millones este junio y se marca ambiciosos objetivos para los dos próximos ejercicios: 500 millones en 2020 y 1.000 millones en 2021 NOVICAP espera alcanzar los 200 millones financiados a pymes este 2019 y se fija ya la meta de los 1.000 millones en 2021

Las más de 17.000 facturas financiadas hasta ahora han supuesto un significativo ahorro de tiempo para pymes con una media de 70 días de adelanto de cobro

En tan solo un año NoviCap ha duplicado su plantilla hasta los 50 empleados y estrenará nuevas oficinas este 2019 en Barcelona, completando a las ya existentes de Madrid, Londres y Ámsterdam

NoviCap, ‘fintech’ especializada en financiación de circulante a través de soluciones de factoring y confirming, ha superado este junio los 100 millones de euros financiados. La empresa espera cerrar 2019 con 200 millones lo que supondría multiplicar por cuatro el volumen del año anterior. La plataforma de origen británico permite a pymes de España, Holanda y Reino Unido acceder a financiación de forma ágil y se ha consolidado ya como la principal fintech de factoring en nuestro país.

Las más de 17.000 facturas gestionadas desde su lanzamiento en 2015 han convertido a NoviCap en la primera alternativa de financiación de facturas en el mercado español frente al sector bancario. A cierre de 2018 su cifra financiada superaba los 50M€, quintuplicando el volumen financiado el año anterior, y en los cinco meses transcurridos de este 2019 ya han alcanzado el volumen que confirma las expectativas de cierre de ejercicio en la senda de los 200M€.

La empresa no quiere cesar aquí su expansión de negocio y planea acercarse a los 500M€ en 2020, así como superar la icónica cifra de mil millones en 2021. Para ello, la contribución de grandes cuentas como Nomen Foods está siendo clave en la trayectoria de NoviCap que ya se ha consolidado como el tercer proveedor no bancario de factoring en España.

Más de un millón de días ahorrados

El incremento del flujo de caja no es el único beneficio para los más de 500 clientes que han colaborado con NoviCap desde su nacimiento. El ahorro de tiempo también ha supuesto una ventaja competitiva para el desarrollo de estas pymes que han visto reducido en 70 días su fecha de cobro respecto al plazo establecido por parte de proveedores de financiación alternativa tradicionales.

En total, la gestión de facturas y pagarés a través de la plataforma de NoviCap ha significado un adelanto de cobro de 1.190.000 días. Esta cifra pone en valor la innovación de su modelo de negocio que elimina solicitudes de información y análisis manuales sustituyéndolas por un proceso rápido, sencillo y 100% online gracias a un análisis de riesgo automatizado y una plataforma optimizada para garantizar financiación en menos de 48 horas.

Ampliación de plantilla y nuevas oficinas centrales

Dentro del plan de expansión de la compañía también se encuentra la ampliación de plantilla con nuevos profesionales que contribuyan a ofrecer un mejor servicio a la cartera de clientes de la fintech. En tan solo un año, NoviCap ha duplicado su plantilla hasta los 50 empleados, cifra que prevé aumentar hasta los 85 el próximo año y acercarse al centenar en 2021.

La fintech también estrenará nueva sede el próximo septiembre ante el crecimiento registrado en los últimos meses. Así, a finales de verano NoviCap se trasladará a un nuevo espacio de 600m2 en la ciudad de Barcelona junto al resto de oficinas situadas en Madrid, Ámsterdam y Londres.

“Nos hemos consolidado como solución a la concentración bancaria y como la primera alternativa real a la financiación tradicional. Convertimos un proceso incómodo de semanas en una experiencia sencilla y ágil de unos pocos minutos, ese es nuestro principal valor. Estamos preparados para asumir nuevos desafíos y continuar fomentando el crecimiento de las pymes de España, Reino Unido y Holanda. Nuestro reto de los 1.000M€ financiados para 2021 es algo emocionante que podemos alcanzar si mantenemos este ritmo de crecimiento gracias al esfuerzo de todos los que forman parte de NoviCap”, afirma Marc Antoni Macià, cofundador y COO de Novicap.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.