Más de 2 millones de personas sufren depresión en España

miércoles, 19 de junio de 2019, 15:29 h (CET) La depresión es una de las enfermedades mentales más frecuentes y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan a España en el cuarto país de Europa con más casos, llegando a afectar a más de 2 millones de personas.

La depresión es una enfermedad compleja, multidimensional y heterogénea que en muchos casos conlleva un estigma para las personas que la sufren y que aún es una gran desconocida para la sociedad, a pesar de ser una de las primeras causas de incapacidad en todo el mundo.



Ante la necesidad de dar a conocer la depresión como un trastorno que va más allá del estado de ánimo, esta semana ha arrancado en Valladolid el ciclo “Diálogos de Escucha Activa: #VivirConDepresión”, organizado por Lundbeckdentro de su campaña de concienciación Rethink Depression.



Este primer encuentro ha contado con los principales agentes del ámbito sanitario y social, y con la presencia del Director General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, Alfonso Montero, quien ha sido el encargado de inaugurar la jornada.



En palabras de Sara Montero, directora de la Unidad de Negocio de Sistema Nervioso Central de Lundbeck Iberia:“Si entendemos mejor la enfermedad y compartimos con la sociedad todas las implicaciones que tiene, podremos hacer más llevadera la vida del paciente con depresión y colaborar en su recuperación”. Y añade: “Con este ciclo de Diálogos pretendemos abrir una ventana al conocimiento a través del intercambio de experiencias de todos los actores implicados, desde el propio paciente a la administración pública, pasando por los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes”.



Los “Diálogos de Escucha Activa: #VivirConDepresión”seguirán en Córdoba, el próximo 25 de junio, y enPamplona, el 12 de septiembre. Toda la información relacionada con estas jornadas y con la enfermedad está disponible en la web de Rethink Depression y en redes sociales a través del perfil de Twitter @RethinkDepES .



Una enfermedad infradiagnosticada y que se detecta habitualmente en Atención Primaria Se estima que alrededor del 50% de los pacientes con depresión no llega a ser tratado correctamente y que hay al menos un 30% de personas afectadas a las que no se les ha diagnosticado el trastorno. Para reducir la tasa de infradiagnóstico es fundamental el papel de los médicos de atención primaria, que por la cercanía, accesibilidad y atención continuada a lo largo de la vida se encuentran en la mejor posición para la identificación precoz de posibles casos.

En este sentido, los expertos señalan que muchas veces se asocia la depresión sólo con la tristeza y el desánimo. Sin embargo, existen otras manifestaciones a nivel somático y cognitivo, características de esta enfermedad, que se pueden detectar en las consultas de los centros de salud a través de la alta frecuencia de visitas, entre otros factores. La fatiga, los cambios de peso, las cefaleas o el dolor de estómago son algunos de los síntomas somáticos más habituales.



Los facultativos destacan también que tampoco se debe caer en la banalización del término y denominar depresión a sentimientos de irritabilidad, ansiedad o tristeza que corresponden a estados de ánimo o épocas vitales pasajeras y breves. La depresión conlleva síntomas cognitivos como dificultades de atención y concentración, de memoria, de toma de decisiones y planificación que se convierten en complicaciones para el desarrollo del día a día del paciente.



Abordaje multidisciplinar, clave para combatir el estigma social y prevenir el suicidio Los “Diálogos de Escucha Activa: #Vivir con Depresión” persiguen poner de relieve la necesidad de combatir los prejuicios sociales y el estigma que pesan sobre quienes padecen esta enfermedad, dos de los motivos por los que muchas personas se resisten a revelar que padecen depresión en su ámbito laboral y entorno social.

El abordaje de los casos de salud mental desde una visión interdisciplinar, integrada por profesionales de diferentes categorías y el impulso de protocolos y procesos en el ámbito de la sanidad, son factores para la detección precoz de la depresión y sobre todo la prevención del suicidio. Precisamente el suicidio es la principal y más grave complicación de la enfermedad ya que el riesgo es 20 veces superior en los pacientes con depresión frente a la población general.



En definitiva, el objetivo de los "Diálogos de Escucha Activa: #VivirConDepresión" es ofrecer una perspectiva global de esta enfermedad, abordando temas como el ámbito laboral, cómo afecta al entorno cercano, la lucha contra el estigma o el manejo del paciente para lograr una recuperación funcional completa.

