José Félix Tezanos es el sociólogo socialista que en julio de 2018 solicitó la suspensión de funciones en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Es, pues, un socialista sociólogo que preside el CIS. Hoy comparecía en Nueva Economía Fórum, con el Gobierno, que le nombró presidente del CIS, en funciones. Lo presentaba Pedro Arriola, Presidente del Instituto de Estudios Sociales y vinculado al PP, que hizo Presidentes del Gobierno a un Inspector de Hacienda (Aznar) y a un Registrador de la Propiedad (Rajoy). Curiosidad y algo más. En el hotel Palace. Con el presidente del CIS, José Félix Tezanos, como orador. Un socialista antiguo y sociólogo. Todo ello, con el Gobierno, que le nombró presidente del CIS, en funciones. Sin un ministro presente, pero, ¡cáspita!, con Iván Redondo en la mesa central como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.



La presencia de Tezanos es consecuencia de la lucidez del presidente de Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez, que lo invitó. Sin duda. También de que él, de acuerdo con Iván Redondo o no, lo aceptara en esta fecha. El momento es tan especial que, antes de hablar, mientras lo hacía y después, se dudaba si iba como sociólogo o como Presidente del CIS. Hubo una periodista de agencia que vio al sociólogo. Pero Tezanos dirige el CIS. De ahí su importancia.



Arriola, conspicuo, presentó al sociólogo que preside el CIS. Y dio sus notas: “El CIS es una institución muy seria a la que deben mucho las Ciencias Sociales y las formaciones políticas... Lo segundo que quería decir es que José Félix nos gana a todos. (Cuando le nombraron presidente del CIS) le hicieron un traje a medida. No sé de qué va a hablar, ni me importa, sé que voy a aprender. Es socialista, está donde estaba. Tienen la suerte de poder escuchar al que fuera rescatado del retiro. Es un lujo poder recordar yo estuve en la conferencia de José Félix Tezanos”.



Tezanos, curiosidad y algo más, desde el primer momento usó su condición de sociólogo: Quiero hablar de encuestas, hay demasiada atención a las encuestas. Son una foto fija en un momento determinado. Importan porque importa conocer la opinión pública. No basta con estudiar los tres poderes del Estado (¿?), también importa saber qué dicen las encuestas, los medios de comunicación y los jueces politizados. Ahora, las redes sociales.



Después, aplicado en sociología, formuló 4 preguntas: ¿Por qué crece la influencia de las encuestas?, ¿La capacidad predictiva está como cuando empezó a trabajar la Sociología?, ¿Es creciente la complejidad de la sociedad? ¿Qué pasa en la sociedad si no hay mayorías absolutas?. Al responder, el presidente del CIS aprovechó su condición de sociólogo y fue colocando mensajes: Aumenta la influencia de las encuestas porque vivimos en una sociedad con incertidumbre.



Conviene relativizar la importancia de las encuestas. Hay margen para el error (Error Truman, en portada del Chicago Tribune, dando, por error perdedor a Truman frente a Dewey). Cautela. Avances en elección de encuestados, definición de muestras electorales y rutas aleatorias.



Después, las teorías del sociólogo dieron paso a la praxis del presidente del CIS: El coste de las encuestas es carísimo. En el CIS hay demasiadas encuestas políticas, pero hace 28 libros al año. Habría que publicar preguntas y respuestas. El deterioro de encuestas conduce a errores políticos. El CIS es la casa común de la Sociología. Errores en el Reino Unido: Cameron intentó callar la boca con un referéndum que produjo el Brexit, May se cree encuestas contra Corbin y sale lo contrario. Los responsables políticos deben conocer las encuestas.



Curiosidad con algo más en temas actuales: Creciente complejidad de la sociedad. En España, bipartidismo PSOE-PP. Hubo fallos y aparecieron Ciudadanos, Podemos y Vox. Sociedades más complejas e inciertas con 75% de paro juvenil y salarios mínimos. Convicción electoral volátil. Se decide el voto en el último momento. ¿Qué pasa en sociedades sin mayorías absolutas?



Ahí terminó lo que había preparado. Después, en el turno de preguntas, hábil, siguió: No hay ‘Método Tezanos’, hay trabajo. Hay (en su contra) una guerra subyacente que se inicia antes de que llegara a presidir el CIS. “Hay quien dice que cuando hago una declaración digo tres mentiras”. El CIS hace su trabajo, pero también son útiles los sondeos pequeños. La ventaja del CIS es la metodología (calló que la metodología CIS, con encuestas amplias, es cara). No comparar los laboratorios sociológicos con laboratorios físicos porque cualquier pronóstico lo destruye la libertad. No se pronuncia sobre el porcentaje que quiere que C’s apoye para que gobierne Sánchez (porque “se interpretara como convenga”) Ni sobre la estrategia de C’s, la posibilidad de que Sánchez logre la investidura, o posibles cambio de voto (porque sería poner la venda antes de la herida)



Curiosidad y algo más. Como sociólogo y Presidente del CIS, aprovechó el final para opinar (¿aleccionar, condicionar, amedrentar?) sobre la realidad del momento: ‘Esto no es sociología, pero España necesita estabilidad, sin insultos ni agresividad. Lo vimos en las encuestas. Si se produjeran nuevas elecciones, habrá voto de castigo. El bipartidismo está superando las dificultades, no se está produciendo frentismo’.



Curiosidad y algo más: ¿Qué?