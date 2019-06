TECTECO recibe el Sello de Excelencia H2020 de la CE por su software Secure WiFi as a Service para pymes Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 13:06 h (CET) Actualmente en fase de pruebas, se trata del primer WiFi de pago por uso que protege de posibles accesos delictivos a través de redes inalámbricas. La compañía ha desarrollado dos Guías gratuitas para Pymes y Autónomos y para Hogares que ofrecen información y consejos para concienciar a los usuarios de la importancia de la ciberseguridad La empresa española de seguridad informática TECTECO Security Systems ha obtenido el Sello de Excelencia Horizonte 2020 —el Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 promovido por la Comisión Europea— para su software de seguridad Secure WiFi as a Service (s-WaaS), el primer WiFi de pago por uso que protege a pymes y autónomos de posibles ataques cibernéticos canalizados a través de redes inalámbricas.

Este reconocimiento certifica la calidad de la propuesta desarrollada por TECTECO (actualmente en fase de pruebas), pone en valor el impacto positivo que ofrece al sector empresarial y avala el proyecto como una idea innovadora en la que vale la pena invertir. Atendiendo a los criterios de Impacto, Excelencia, y Calidad y eficiencia de su implantación, el proyecto ha recibido una valoración global de 13,31 puntos sobre 15, superando el umbral de 13 puntos que se requiere para pasar el corte en excelencia.

"Para nosotros este sello de excelencia es un importantísimo estímulo, pues valida nuestras tesis de que estamos a punto de lanzar al mercado un producto realmente interesante para nuestros potenciales clientes, con una demanda y una necesidad real que cubrir, y ofreciendo un servicio innovador en modo ‘plug and play’ que permitirá a las pymes disponer de una potente alternativa de seguridad sin necesidad de tener conocimientos informáticos", asegura Alfonso Arbaiza, director general de TECTECO.

Objetivo: concienciar a las pymes en ciberseguridad

Uno de los principales objetivos de la compañía es concienciar a las empresas de los peligros cibernéticos reales a los que están expuestas: "Las pymes son, según diversos estudios, el objetivo favorito de los ciberdelincuentes, pues es frecuente que presenten escasa protección y les resulta relativamente sencillo atacar sus sistemas, bien para robar datos o bien para realizar desde sus ordenadores otras actividades delictivas, comprometiendo a sus propietarios sin que ellos se enteren", explica Arbaiza.

Con el fin de que las pequeñas empresas tengan más información sobre las nuevas prácticas delictivas y sus posibles consecuencias, los errores más comunes cometidos por las pymes y las herramientas clave para prevenir situaciones de conflicto, TECTECO ha impartido diferentes sesiones formativas con pymes de diferentes sectores profesionales. Asimismo, ha desarrollado sendas Guías gratuitas de Ciberseguridad para Pymes y Autónomos y para Hogares, a disposición de cualquier empresario o particular que desee profundizar en esta materia de obligado conocimiento.

