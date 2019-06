El Corte Inglés y Masaltos.com se unen para vender calzado de altura por Internet Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 13:19 h (CET) Este acuerdo permitirá a la firma española de zapatos entrar en el segundo mayor ‘marketplace’ de moda de España y aumentar sus ventas un 20% El Corte Inglés, uno de los mayores grupos de distribución del mundo, y Masaltos.com han firmado una alianza que permitirá a esta última vender su calzado especial para hacer a los hombres más altos en la tienda online de El Corte Inglés. El acuerdo incluye un surtido de más de 100 modelos de zapatos diferentes del catálogo de Masaltos.com en la web del mayor vendedor de moda del mercado español, con 4.961 millones de euros en el año fiscal 2017, y segundo marketplace de moda más importante de España, con una cuota de mercado online del 9,1%. Elcorteingles.es gestiona una media de 15.000 envíos diarios con un ticket medio superior a 100 euros.

La incorporación de los productos de Masaltos.com en el canal online de El Corte Inglés permite que cualquier usuario pueda añadir a su compra estos singulares zapatos que hacen a los hombres hasta 7 centímetros más altos. Al estar integrada su tienda en la plataforma del gigante español de la distribución, el cliente se beneficiará de las promociones que El Corte Inglés realiza durante todo el año.

Este acuerdo busca aprovechar las sinergias entre estos dos referentes del e-commerce en España e impulsar la moda que hace crecer a los hombres. Según Masaltos.com, la alianza le permitirá llegar a casi un 50% más de clientes a nivel nacional, lo que generará un crecimiento de facturación del 20% en España en los próximos 2 años.

“Trabajar con empresas como El Corte Inglés beneficia a todos, en particular a los consumidores porque les damos más facilidades. Siempre buscamos alianzas con los mejores para llegar a nuevos clientes y crecer juntos”, comenta Antonio Fagundo, consejero delegado de Masaltos.com.“Nosotros aportamos un producto nuevo, fresco y de calidad y ellos un conocimiento de mercado y una cartera de clientes muy interesantes.”

Los equipos de El Corte Inglés y de Masaltos.com han trabajado durante más de un año en el desarrollo de las auditorías y procesos de integración necesarios para poner en marcha este proyecto. Entre ellos figuran procedimientos relativos al cumplimiento de estrictas normas sobre materiales, fabricación, etiquetado, aduanas, controles de exportación y derechos de propiedad intelectual, entre otros.

“El Corte Inglés es el comercio que más confianza genera en España. Trabajar con ellos es sinónimo de garantía y de seguridad. Protegen muchísimo al consumidor, lo que es totalmente acorde con nuestra política de excelencia con el cliente”,concluye Fagundo.

La incorporación en este marketplace no es algo nuevo para Masaltos.com, que en sus 26 años de trayectoria siempre ha sido particularmente activa en Internet y las redes sociales. La empresa está presente en los principales sitios de e-commerce del mundo, entre los que se encuentran Amazon, Pikengo y DooYoo. Además, la compañía cuenta con perfiles en Facebook (aquí incluso tiene su propia tienda virtual), Twitter, Instagram, Pinterest y 21 Buttons, donde ofrece a los consumidores una comunicación interactiva con la propia marca y con sus redes de amigos.

En el sector de la distribución, según la clasificación ‘Global Powers of Retailing 2019’ realizada por Deloitte, El Corte Inglés está clasificado por volumen de ventas en tercer lugar de España, sólo por por detrás de Mercadona e Inditex, y en el puesto 62 a nivel mundial.

Por la singularidad de sus zapatos para ayudar a los hombres a ganar estatura de manera imperceptible para los demás, Masaltos.com ha encontrado en Internet su mejor canal de venta. La empresa vende ya más de 16.000 pares de zapatos al año, de los que el 95% son pedidos online, y tiene clientes en más de 100 países de los cinco continentes. Masaltos.com comercializa más de 100 modelos de zapatos de ceremonia, de vestir y moda casual. Entre sus más de 90.000 clientes en todo el mundo figuran empresarios, directivos y personalidades del mundo político y social, así como hombres de cualquier edad interesados en ganar estatura.

