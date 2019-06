Abeñula aporta consejos para el cuidado facial masculino Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 12:46 h (CET) Hoy en día la mayoría de cosméticos están orientados a las mujeres, y por tanto, las campañas de publicidad también están dirigidas a las mujeres. Tradicionalmente los hombres a simple vista parecía que no se cuidaban tanto, sin embargo, en el siglo XVIII, en la época de la corte francesa, los hombres se empolvaban la cara y el pelo, sin olvidarse de las pelucas y el carmín de los labios Quizás esa sea la época en la que los hombres más refinado tenían una imagen algo feminizada. A diferencia de otras épocas en las que por diferencias culturales y económicas, los hombres tenían una imagen más ruda y masculinizada.

A día de hoy, los hombres se cuidan igual o más que muchas mujeres, ya que el aspecto es muy importante, tanto en la vida laboral como en la vida social.

Por tanto, abéñula propone unos pasos a seguir para el cuidado del rostro.

La higiene

La mayoría de los hombres al llevar pelo corto tienen otro estilo de ducha diaria a comparación de las mujeres, por lo que muchos hombres optan por lavarse la cara en la ducha; y este paso no es malo cuando el gel de ducha no sea de mala calidad pero sobre todo cuando la piel es joven.

Datos importante, la exfoliación o peelings debe hacerse antes del afeitado.

El afeitado

La espuma de afeitar contiene jabones, que son tensio-activos (limpian la piel), pero no hay que olvidar las otras partes de la cara en la que no hay vello.

Es preferible lavarse bien la cara, y después afeitarse si es el caso.

Es muy importante mantener en buen estado la cuchilla, ya que las que estén mal pueden provocar cortes e irritaciones.

Después del afeitado

Los bálsamos para después del afeitado son muy importantes. Las diferentes texturas de ellos, serán específicos para cada tipo de piel.

Pieles grasas . Prefieren lociones o tónicos, sus principios activos desde la vitamina C.

. Prefieren lociones o tónicos, sus principios activos desde la vitamina C. Pieles normales . Prefieren bálsamos que sean revitalizantes y activadores, sus principios activos desde la vitamina E.

. Prefieren bálsamos que sean revitalizantes y activadores, sus principios activos desde la vitamina E. Pieles sensibles. Prefieren bálsamos que lleven componentes calmantes como manzanilla o aloe vera. Estos productos han de ser ligeros y como finalizador de afeitado.

Productos de tratamiento diario

Los productos de tratamiento pueden ser los mismos que usan las mujeres, con algunas diferencias.

Hidratación

Es importante no olvidar que no todos los bálsamos para después de afeitado son lo suficientemente hidratantes.

Una piel deshidratada, tendrá el poro mucho más abierto y un tono más apagado.

Reducción de los poros

Por lo general, los hombres tienen los poros más grandes debido a la glándula sebácea que está mucho más activa.

Para mejorar el aspecto se puede usar exfoliantes con ácidos glicólico o salicílico.

Para reducir el tamaño del poro es imprescindible mantener la piel limpia.

Contorno de ojos

La crema de contorno de ojos, es quizás la más importante de todos los cosméticos, ya que su aplicación diaria cambia totalmente el aspecto de uno mismo. Una persona que gesticule mucho, se le marcaran más la patas de gallo. En cambio si esta zona está más hidratada, estas arrugas estarán disimuladas. Lo mismo ocurre con las bolsas en los ojos.

En estos casos, la cremas de Abeñula es la mejor opción. Una aplicación en la mañana o en la noche, ayudarán a disimularlas.

Anti-edad

Los activos que se han de usar depende del tipo de piel y del problema que tenga cada persona.

Se aconseja los que contengan células madre de manzana, productos antioxidantes como el extracto de granada o la vitamina C.

Los sérum o las ampollas son una buena opción ya que se absorben rápidamente en la piel, son concentrados y no suelen contener mucho lípido

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.