La utilidad de los detectores de humo en el hogar, por detectores.pro

Los detectores de humo son imprescindibles en los hogares para detectar cualquier foco de incendio y poder solucionarlo cuanto antes. En este artículo se expone por qué es útil instalar un detector de humo en las viviendas particulares para preservar la seguridad del hogar Los detectores de humo son aparatos con una tecnología avanzada que detectan el humo generado por un incendio. Estos emiten una señal de sonido e inmediatamente lanzan una lluvia de agua para sofocar el fuego. Los modelos más novedosos están conectados a través de una señal de bluetooth al móvil de su usuario, y cuando detectan un incendio, emiten una señal que llega hasta su móvil, y entonces el interesado puede proceder a llamar a los bomberos u otras autoridades.

Es recomendable instalar un detector de humos por cada 40 metros cuadrados. Si no, lo más apropiado es instalar uno en cada planta de la casa. Si se duerme con puertas cerradas se colocarán detectores en cada habitación, de no ser así pueden instalarse perfectamente en el pasillo.

Suelen colocarse en el centro del techo, ya que en las esquinas de las habitaciones el aire no se mueve y el detector no podría funcionar adecuadamente. Deben colocarse en zonas donde puedan detectar correctamente el humo y que no haya objetos por entre medio que puedan obstaculizarlo.

Es muy importante que los detectores de humo se coloquen alejados de objetos que puedan generar humo sin ser necesariamente un incendio, como en los garajes (ya que los coches pueden emitir humos y gases) o en zonas donde se fume.

Estos aparatos deben revisarse de forma periódica para garantizar su efectividad. Deben limpiarse de polvo y otros restos que impidan su correcto funcionamiento.

En detectores.pro los consumidores pueden encontrar una amplia variedad de detectores, no solo de humo, si no también detectores de metales. Los detectores son aparatos muy útiles para poder localizar cosas, y suelen emitir alertas que avisan al usuario de la presencia de algún material o gas, en el caso de los detectores de humo.