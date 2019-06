Mantenimientos y Montajes SCA, 40 años fomentando la economía social Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 09:54 h (CET) La cooperativa andaluza del sector siderometalúrgico que da empleo a más de 50 familias en la provincia de Huelva celebra su cuarenta aniversario apostando por el desarrollo industrial y la innovación en Andalucía La cooperativa comenzó su andadura el 5 de julio de 1979 y no ha dejado de consolidarse y de crecer en el sector. Son más de 40 años de experiencia trabajando con las principales fábricas del Polo Industrial Químico y Energético de Huelva y con proveedores de empresas del sector de la fundición, la metalurgia y la minería a nivel europeo. Pero, los objetivos de Mantenimientos y Montajes SCA van mucho más allá de los beneficios económicos; la filosofía de trabajo de la cooperativa es la creación y el mantenimiento de puestos de trabajos estables. Debido a esta filosofía laboral, las ratios de trabajo fijo estable frente al trabajo temporal son superiores en más del 80%. Durante la época de crisis que sufrió España hasta la actualidad, la cooperativa se ha mantenido en el empleo estable, siendo constante en el número de trabajadores que ronda los 45 empleados.

Los servicios que ofrece Mantenimientos y Montajes SCA son múltiples, a medida y específicos en relación a las necesidades del cliente. Servicios de mecánica industrial, servicio de calderería y soldaduras especiales, mantenimiento industrial y servicios de mecanizado y rectificado son algunas de las actividades que la cooperativa andaluza lleva a cabo.

En los 40 años de actividad, la cooperativa se ha consagrado con dos premios relevantes en su trayectoria que marcan la diferencia en su sector. El primero, el Premio Andaluz a la Excelencia que distingue a las empresas que consiguen mejoras en su competitividad mediante la aplicación de métodos y herramientas de excelencia en la gestión y que, además, contribuyen a reforzar la cultura de la calidad en la comunidad autónoma andaluza. En 2016 también recibieron el Premio a la Labor de Prevención de Riesgos Laborales por Atlantic Cooper reconociendo las buenas prácticas de Mantenimientos y Montajes SCA en ausencia de accidentes e incidentes, el cumplimiento de las normas de seguridad y de los requisitos de asistencia a reuniones de coordinación además de entrega de documentación e informes mensuales.

Los 40 años de trabajo se han basado en una empresa moderna, dinámica y comprometida, por encima de todo, con la economía social. Por lo tanto, al ser una empresa consolidada en la provincia de Huelva, es casi obligada la celebración del cuarenta aniversario de la cooperativa que apuesta por la creación de valor en las oportunidades laborales, que no han hecho más que crecer en el mercado y que han traído el desarrollo industrial y la innovación hasta Huelva.

La innovación se traduce en propuestas concretas como un acuerdo para el desarrollo tecnológico de la industria con la Universidad de Sevilla con el objetivo de mejorar los procesos de producción y de trabajo, para ser más eficaces en costes y en tiempo, a la hora de dar cualquier servicio. Además de la colaboración con la Universidad de Huelva en el proyecto del prototipo de una moto de carrera.

Y, no todo en la empresa es la generación de beneficios económicos sino que es importante, y es por lo cual esta cooperativa andaluza destaca en Huelva, la apuesta por las personas, respetando la igualdad de género y la conciliación familiar, y el negocio local. Mantenimientos y Montajes SCA, definitivamente, es un ejemplo de ello. Apostando de manera decidida y constante en la formación de sus trabajadores, así como en la innovación en tecnología y en equipos de procesos, todo ello respetando y fomentando la calidad y el medio ambiente.

