Las entradas para "Clientes Desde Cero", evento que revelará cómo tener más ventas, a punto de agotarse

miércoles, 19 de junio de 2019

miércoles, 19 de junio de 2019, 08:04 h (CET) El evento "Clientes Desde Cero", que se realizará este 22 y 23 de junio, organizado por Millán Andreu, experto en marketing digital y captación de clientes a través de Facebook, ha causado gran revuelo y las entradas están a punto de agotarse En “Clientes desde Cero”, el especialista en Facebook Ads, Millán Andreu, revelará las claves para utilizar las redes sociales como un imán de clientes y, así, conseguir incrementar las ventas de cualquier negocio o proyecto de manera exponencial, tanto para los negocios consolidados como para impulsar a los emprendedores nuevos.

El novedoso método de Andreu, M.A.F., ha sido comprobado por distintas empresas y personalidades relevantes en el mercado, como Benlly Hidalgo, Federico Barolin, Miguel Camarena, Ricardo GP, entre otros, dando resultados sorprendentes en tiempo récord, en tan solo 30 días o menos se consigue tener un flujo recurrente de clientes.

Se trata de dos días de contenido valioso al límite en el que, además, se contará con la presencia de otros distinguidos ponentes que compartirán su conocimiento y experiencia como profesionales exitosos en el marketing digital: Juan Carlos Castro, CEO de la Escuela Internacional de Neurotrainers y creador de uno de los métodos de venta on stage más poderosos en el mercado; David Sobrino, referente internacional en neuromarketing y experto en estrategias de venta por WhatsApp; Marielys Ávila, coach de negocios y marketing para mujeres emprendedoras; Mario Moraga, creador de Facebook Music Experience y experto en comunidades online; Marco Novo, especialista en marketing de contenidos y social media; y Torr, influencer en Youtube, con un canal de más de 230.000 suscriptores, y creador de Metalovisión.

El compromiso de “Clientes desde Cero” es dar a conocer la forma más económica y rentable de conseguir mejores resultados en los negocios rápidamente, garantizando un retorno de la inversión inmediato si se aplica al pie de la letra lo aprendido en este evento espectacular. De tal forma, los asistentes se llevarán consigo los secretos que han hecho facturar a clientes y alumnos de Andreu más de 500.000 €, tan solo en los últimos 6 meses de 2018.

Por supuesto, esta es una oportunidad única para coger impulso, dejar atrás todas las metodologías y comportamientos que impiden alcanzar el éxito, y despegar en grande durante este 2019. Los detalles para adquirir las entradas y no perderse este suceso sin igual pueden consultarse en la página oficial del evento.

Datos de contacto:

Millán Andreu

www.millanandreu.com

https://www.millanandreu.com/evento-presencial-clientes-desde-cero/

WhatsApp: +34 669 99 06 27

Email: millan@millanandreu.com

